"З ним щось сталося": Ілон Маск міг змінити номер через сварку з Трампом
- Ілон Маск змінив номер телефону після сварки з Дональдом Трампом.
- Про це заявив спікер палати представників США Майк Джонсон.
Спікер палати представників США Майк Джонсон заявив, що Ілон Маск змінив свій номер телефону. Це могло статися після сварки з Трампом.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.
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Маск змінив номер, посварившись із Трампом
Майк Джонсон зробив такий висновок, оскільки не зміг зв'язатися з мільярдером. Спікер хотів помирити Трампа та Маска, але Маск не відповідав на його повідомлення.
Я хотів, щоб вони з президентом все виправили. І, чесно кажучи, я думаю, що президент також був такої ж думки. Але, знаєте, там є певна напруженість,
– пояснив Джонсон.
Як розповів політик, він відправив Маску довге текстове повідомлення, "а потім його номер змінився, тому що після сварки з ним щось сталося".
"Я з нетерпінням чекаю на зустріч з ним особисто. Ми повинні це виправити. Я не маю нічого проти Ілона, звісно. Я з великою повагою ставлюся до того, що він зробив, і просто хочу, щоб він повністю розумів, що ми робимо, і нагадати йому про стратегію. Це довгострокова гра. Ми не можемо виправити це за одну ніч. Але у нас є план, як це зробити", – висловився спікер.
Після публічної сварки з Трампом Маск заявив про створення власної партії.