Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Маск сменил номер, поссорившись с Трампом

Майк Джонсон сделал такой вывод, поскольку не смог связаться с миллиардером. Спикер хотел помирить Трампа и Маска, но Маск не отвечал на его сообщения.

Я хотел, чтобы они с президентом все исправили. И, честно говоря, я думаю, что президент также был такого же мнения. Но, знаете, там есть определенная напряженность,

– объяснил Джонсон.

Как рассказал политик, он отправил Маску длинное текстовое сообщение, "а потом его номер изменился, потому что после ссоры с ним что-то произошло".

"Я с нетерпением жду встречи с ним лично. Мы должны это исправить. Я не имею ничего против Илона, конечно. Я с большим уважением отношусь к тому, что он сделал, и просто хочу, чтобы он полностью понимал, что мы делаем, и напомнить ему о стратегии. Это долгосрочная игра. Мы не можем исправить это за одну ночь. Но у нас есть план, как это сделать", – высказался спикер.

После публичной ссоры с Трампом Маск заявил о создании собственной партии.