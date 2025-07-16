Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Маск змінив номер, посварившись із Трампом

Майк Джонсон зробив такий висновок, оскільки не зміг зв'язатися з мільярдером. Спікер хотів помирити Трампа та Маска, але Маск не відповідав на його повідомлення.

Я хотів, щоб вони з президентом все виправили. І, чесно кажучи, я думаю, що президент також був такої ж думки. Але, знаєте, там є певна напруженість,

– пояснив Джонсон.

Як розповів політик, він відправив Маску довге текстове повідомлення, "а потім його номер змінився, тому що після сварки з ним щось сталося".

"Я з нетерпінням чекаю на зустріч з ним особисто. Ми повинні це виправити. Я не маю нічого проти Ілона, звісно. Я з великою повагою ставлюся до того, що він зробив, і просто хочу, щоб він повністю розумів, що ми робимо, і нагадати йому про стратегію. Це довгострокова гра. Ми не можемо виправити це за одну ніч. Але у нас є план, як це зробити", – висловився спікер.

Після публічної сварки з Трампом Маск заявив про створення власної партії.