Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний, зауваживши, що поки рано говорити про те, чи щось взагалі з цього вийде. Але Ілон Маск явно робить ті дії, які не подобаються Дональду Трампу.

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Чого очікувати від протистояння Маска і Трампа

Як наголосив Лісний, багато що залежатиме від того, наскільки Трамп вважає цю витівку Маска небезпечною. Президент США вже навіть давав коментар з цього приводу.

Трамп коментує та пушить цю тему. Це демонструє, що такий процес йому не подобається. В одних сферах Маск робить технологічні прориви, а в інших – руйнує. Загалом це протистояння закінчить перемогою когось одного,

– сказав Лісний.

Зрозуміло, що певна кількість американців незадоволена політикою Трампа. І тут вже є питання, чи зможе Маск зібрати увесь цей електорат, аби він з часом проголосував за його партію.

Багато моментів попереду. Я б зараз не робив остаточних висновків, що Маск зруйнує політичну систему США. Він конкурує з Трампом, який руйнує її більш успішно,

– зазначив Лісний.

Додамо, Трамп назвав ідею Маска створити політичну партію "сміховинною". Створення третьої партії лише додає плутанини.