Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной, заметив, что пока рано говорить о том, получится ли что-то вообще из этого. Но Илон Маск явно делает те действия, которые не нравятся Дональду Трампу.

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Чего ожидать от противостояния Маска и Трампа

Как отметил Лесной, многое будет зависеть от того, насколько Трамп считает эту выходку Маска опасной. Президент США уже даже давал комментарий по этому поводу.

Трамп комментирует и пушит эту тему. Это демонстрирует, что такой процесс ему не нравится. В одних сферах Маск делает технологические прорывы, а в других – разрушает. В общем это противостояние закончит победой кого-то одного,

– сказал Лесной.

Понятно, что определенное количество американцев недовольно политикой Трампа. И тут уже есть вопрос, сможет ли Маск собрать весь этот электорат, чтобы он со временем проголосовал за его партию.

Много моментов впереди. Я бы сейчас не делал окончательных выводов, что Маск разрушит политическую систему США. Он конкурирует с Трампом, который разрушает ее более успешно,

– отметил Лесной.

Добавим, Трамп назвал идею Маска создать политическую партию "смехотворной". Создание третьей партии только добавляет путаницы.