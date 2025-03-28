Чотири кроки, на які може піти Трамп, щоб не дати Росії перемогти

В адміністрації Дональда Трампа стверджують, що лідер США начебто розуміє, що Владіміру Путіну не можна дати перемогти. Це загрожуватиме безпеці всього світу, адже Кремль має серйозні амбіції щодо влади.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що у США, ймовірно, не має реального плану дій. Він також підкреслив, що Росія ніколи не дотримуватиметься жодних угод, про які говорять в Україні та адміністрації Трампа.

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Як США варто діяти із Росією

Микола Маломуж назвав чотири кроки, які на які мають піти США та інші партнери України, щоб сприяти завершенню російсько-української війни.

Перше, на його думку, американцям разом із британцями та країнами Європи варто змінити тактику протидії росіянам, зокрема протягом певного часу підготувати десятки тисяч високоточних ракет та засобів ураження нового покоління.

Тоді ми (ЗСУ – 24 Канал) зможемо розпочати активно гнати ворога. Росія не витримає такого наступу, бо і зараз не витримую,

– сказав генерал армії.

Друге, мовиться про оперативну частину. Світові спецслужби знають про все близьке оточення кремлівського диктатора, яке перебуває у Європі. Маломуж вважає, якщо натиснути цим на Путіна, то він погодиться на будь-які умови.

Також всім російським елітам (у Європі – 24 Канал) можна перекрити доступ до статків. Є ще багато інших оперативних, технічних, комунікаційних, міжнаціональних та міжрелігійних аспектів, які можуть вдарити по Росії,

– підкреслив він.

Третє – падіння цін на нафту та газ у п'ять разів.

Не на 10 – 20%, а в 5 разів. Це потужно підірве економіку Росії,

– зазначив екскерівник Служби зовнішньої розвідки України.

Четверте, варто запровадити новий світопорядок без війни, але розпочати його треба із припинення бойових дій в Україні та на Близькому Сході.

Важливо! Журналіст Ігор Яковенко зазначає, що Путін дедалі більше висуває нові вимоги до України та США, користуючись політикою Дональда Трампа, який фактично йде йому на поступки. Росія прагне послаблення санкцій, зокрема відновлення доступу банків до SWIFT, що дозволило б їй збільшити фінансування війни. Водночас Європа виступає проти таких кроків і наполягає на посиленні тиску на Кремль.

Росія, яка погрожує ядерною зброєю, має бути заблокована всіма країнами за принципами міжнародного права.