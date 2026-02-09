США перехопили ще один танкер тіньового флоту Росії, який намагався втекти

Американські військові перехопили ще один танкер, який належить до тіньового флоту Росії – Aquila II. Відповідна операція відбулася в Індійському океані.

Про це повідомляє Міністерство оборони США. Згідно з розвідувальними даними захоплене судно перевозило російську та венесуельську нафту.

Дивіться також Без цього росіяни не зможуть виготовляти ракети та дрони: Україна ввела нові обмеження

Як США перехопили танкер Aquila II?

Згідно з оприлюдненою інформацією, у ніч на понеділок, 9 лютого, військові США перевірили судно Aquila II в зоні відповідальності Індо-Тихоокеанського командування. Жодних інцидентів під час огляду та зупинки судна не сталося.

В офіційній заяві йдеться, що Aquila II діяло всупереч оголошеному президентом Дональдом Трампом карантину щодо санкційних суден у Карибському басейні, і намагалося втекти. Судно відстежували аж до Індійського океану.

Жодна інша держава на планеті не має спроможності нав’язувати свою волю в будь-якому середовищі. На суші, в повітрі чи на морі – наші Збройні сили знайдуть вас і забезпечать справедливість. У вас закінчиться пальне значно раніше, ніж ви зможете втекти від нас,

– наголосили у міністерстві.

Операція США в Індійському океані: дивіться відео

Зазначимо, що за даними українського порталу War&Sanctions, судно Aquila II перевозило нафту Венесуели та Росії. Цей танкер, як відомо, перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії, Швейцарії, Канади та України.

Що відомо про попередні перехоплення?