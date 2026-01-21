США затримали танкер Sagitta тіньового флоту Росії у Карибському морі
- У Карибському морі США затримали танкер Sagitta, що належить до "тіньового флоту" Росії.
- Танкер транспортував російську нафту в обхід санкцій, запроваджених низкою країн.
Сполучені Штати затримали нафтовий танкер Sagitta, який належить до "тіньового флоту" Росії. За даними військового командування США, чергове перехоплення сталося у Карибському морі.
Про це повідомляють Південне командування США та портал War&Sanctions.
Що відомо про затримання Sagitta?
США перехопили судно Sagitta, яке активно використовували для вивезення російської нафти та нафтопродуктів із портів Балтійського моря й Тихоокеанського регіону. Відомо, що цей танкер йшов під прапором Гаяни.
Сьогодні вранці американські військові сили за підтримки Міністерства внутрішньої безпеки без пригод затримали танкер Sagitta,
– ідеться у повідомленні.
Танкер порушив введений Дональдом Трампом карантин для суден, які перебувають під санкціями в Карибському басейні, що "демонструє рішучість" забезпечити законне транспортування нафти із Венесуели.
War&Sanctions зазначає, що танкер транспортував російську нафту в обхід санкцій, які запровадили низка країн, серед них – Україна, Велика Британія, США, Канада, ЄС, Швейцарія, Австралія та Нова Зеландія.
США перехопили танкер російського тіньового флоту: дивіться відео
Як триває боротьба проти суден, пов'язаних з Росією?
Європейські країни посилюють тиск на так званий "тіньовий флот" Росії та судна, пов’язані з її партнерами задля посилення контролю за морськими перевезеннями та дотримання санкційного режиму.
Зокрема, нещодавно в італійському порту Бріндізі затримали судно під прапором острівної країни в Океанії, яке перевозило понад 33 тисячі тонн чорних металів із російського порту в Новоросійську.
До цього, а саме 8 січня, Сполучені Штати провели операцію із затримання нафтового танкера Olina у Карибському басейні. Відомо, що вищезгадане судно вийшло з Китаю і належить тіньовому флоту Росії.