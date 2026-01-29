США передають захоплений танкер Sophia назад Венесуелі, – Reuters
- США передають танкер Sophia під прапором Панами назад Венесуелі; причина та стан вантажу невідомі.
- Танкер був захоплений у січні під час перевезення нафти, оскільки належав до тіньового флоту.
США вже кілька місяців проводять зусилля з захоплення нафтових танкерів, пов'язаних з Венесуелою, здійснивши 7 арештів з кінця 2025 року. Одне із суден, затримане у січні, Штати передають назад венесуельській стороні.
Про це пише Reuters із посиланням двох американських чиновників.
Дивіться також Санкційні обмеження – не перепона: кожен п'ятий танкер світі належить до "тіньового флоту"
Що відомо про передачу танкера Венесуелі?
Американські посадовці анонімно повідомили, судно, яке передається венесуельській владі, – це танкер Sophia під прапором Панами.
Вони не пояснили, чому його повертають. Та й, чи є на борту нафта, також невідомо.
До слова, Держсек США Марко Рубіо стверджував, що є певний прогрес щодо Венесуели. Він зазначав, що США не планують подальшого застосування сили та "відкривають нову вкладку".
Нагадаємо, що 7 січня цей танкер перевозив нафту, коли її перехопила Берегова охорона та військові сили США. Зазначалося, що він перебував під санкціями та належав до тіньового флоту.
Поряд з більшістю танкерів, що перебувають під західними санкціями або є частиною так званого тіньового флоту, багато конфіскованих танкерів, пов'язаних з Венесуелою, були побудовані понад 20 років тому та становлять небезпеку для судноплавства, оскільки їм бракує сертифікатів безпеки та належного страхування, кажуть експерти. Це означає, що у разі зіткнення або розливу нафти, встановлення страхових претензій або відповідальності дуже складне або неможливе,
– також зазначає Reuters, посилаючись на джерела в галузі судноплавства та страхування.
Відомо, що дубайська компанія GMS подала заявку на отримання ліцензії США на купівлю та утилізацію суден, конфіскованих урядом США, пов'язаних з торгівлею венесуельською нафтою.
Захоплення танкерів Штатами: останні інциденти
7 січня США провели операцію із захоплення 2 нафтових танкерів – Marinera (Bella I) та Sophia. Одне із них йшло під прапором Росії після чого звідти почали лунати погрози. Зокрема, перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов пропонував "потопити кілька катерів", які належать США, а російський депутат Андрій Гурулев закликав топити кораблі в Одесі і бити "Орешником" по Європі.
10 січня США затримали ще один нафтовий танкер Olina. Він теж належав до тіньового флоту та займався перевезенням російської нафти з порушенням санкцій.
А 21 січня у Карибському морі Штати затримали танкер Sagitta. Цей танкер йшов під прапором Гаяни і теж перевозив російську нафту.
Цікаво, що не лише США затримують танкери тіньового флоту. Подібні випадки також були у Франції, Німеччині та Італії.