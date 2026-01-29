США передають захоплений танкер Sophia назад Венесуелі, – Reuters

США вже кілька місяців проводять зусилля з захоплення нафтових танкерів, пов'язаних з Венесуелою, здійснивши 7 арештів з кінця 2025 року. Одне із суден, затримане у січні, Штати передають назад венесуельській стороні.

Про це пише Reuters із посиланням двох американських чиновників.

Що відомо про передачу танкера Венесуелі?

Американські посадовці анонімно повідомили, судно, яке передається венесуельській владі, – це танкер Sophia під прапором Панами.

Вони не пояснили, чому його повертають. Та й, чи є на борту нафта, також невідомо.

До слова, Держсек США Марко Рубіо стверджував, що є певний прогрес щодо Венесуели. Він зазначав, що США не планують подальшого застосування сили та "відкривають нову вкладку".

Нагадаємо, що 7 січня цей танкер перевозив нафту, коли її перехопила Берегова охорона та військові сили США. Зазначалося, що він перебував під санкціями та належав до тіньового флоту.

Поряд з більшістю танкерів, що перебувають під західними санкціями або є частиною так званого тіньового флоту, багато конфіскованих танкерів, пов'язаних з Венесуелою, були побудовані понад 20 років тому та становлять небезпеку для судноплавства, оскільки їм бракує сертифікатів безпеки та належного страхування, кажуть експерти. Це означає, що у разі зіткнення або розливу нафти, встановлення страхових претензій або відповідальності дуже складне або неможливе,

– також зазначає Reuters, посилаючись на джерела в галузі судноплавства та страхування.

Відомо, що дубайська компанія GMS подала заявку на отримання ліцензії США на купівлю та утилізацію суден, конфіскованих урядом США, пов'язаних з торгівлею венесуельською нафтою.

Захоплення танкерів Штатами: останні інциденти