Іран готував теракти в Азербайджані: що було серед потенційних цілей
- Служба державної безпеки Азербайджану запобігла серії терактів, підготовлених за участі іранських структур, зокрема Корпусу вартових ісламської революції.
- Серед можливих цілей терактів були нафтопровід Баку – Джейхан, посольство Ізраїлю, лідер громади гірських євреїв та синагога "Ашкеназі".
Служба держбезпеки Азербайджану повідомила про запобігання серії терактів, які нібито готувалися за участі іранських структур. Серед можливих цілей були стратегічний нафтопровід, дипломатичні об'єкти та релігійні установи.
Терактам вдалося запобігти, але небезпека зберігається. Про це повідомляє видання Minval та телеканал AzTV.
Що відомо про можливі теракти в Азербайджані?
Служба державної безпеки Азербайджану заявила про запобігання кільком терактам, які, за її даними, готувалися за участі Корпусу вартових ісламської революції Ірану.
Як повідомляють азербайджанські ЗМІ, серед потенційних цілей був нафтопровід Баку – Джейхан, а також посольство Ізраїлю в Азербайджані, один із лідерів громади гірських євреїв та синагога "Ашкеназі".
За інформацією спецслужб, на територію країни були ввезені три вибухові пристрої. Їх вдалося перехопити до передачі третім особам, що дозволило запобігти можливим жертвам і руйнуванням.
У Службі держбезпеки Азербайджану заявили, що триває розслідування обставин підготовки ймовірних "терористичних провокацій".
Що відомо про атаку Ірану на сусідню країну?
5 березня, іранські дрони атакували Нахічевань в Азербайджані, пошкодивши аеропорт і поранивши двох мирних жителів. Міністерство закордонних справ Азербайджану підтвердило атаку дронів з території Ірану і заявило про можливість вжиття заходів у відповідь.
Відомо, що удар по аеропорту був завданий далеким безпілотником Arash 2, який є небезпечнішим за "Шахед". Відомо, що дрон запускають із вантажівок-пускових установок, які можуть маскуватися під цивільний транспорт. Для старту використовується ракетний прискорювач.
Азербайджан посилив військову присутність на кордоні з Іраном, розгортаючи системи ППО та підрозділи для боротьби з безпілотниками. Азербайджанська влада заявляє, що військові заходи мають виключно оборонний характер, попри їх масштабність.