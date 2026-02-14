"Я хочу поставок Tomahawk для України": Сенатор США закликав Трампа надати Києву ракети
- Сенатор США Ліндсі Грем закликав надати Україні ракети Tomahawk для ударів по військових цілях Росії.
- Грем також виступив за посилення економічного тиску на Росію, включаючи можливість запровадження мит до 500% проти країн, які закуповують російські ресурси.
Сенатор-республіканець США Ліндсі Грем закликав передати Україні далекобійні ракети Tomahawk для ударів по військових цілях Росії. Також Грем виступив за посилення економічного тиску на Москву.
Про це він повідомив 13 лютого у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції, передає Clash Report.
Як Україна могла б використати Tomahawk?
За словами сенатора, Tomahawk дав би змогу Україні завдавати ударів по критичній інфраструктурі та військовим цілям на території Росії. Саме ці ракети стали б серйозним стримувальним фактором.
Я хочу поставок Tomahawk Україні. Хочу, щоб США поставили Tomahawk для поразки інфраструктури, на яку розраховує Путін при створенні безпілотників і всього іншого. Я хочу змінити військове співвідношення сил,
– сказав Грем.
До слова, дискусія щодо передачі Україні Tomahawk триває з осені 2025 року. Наприкінці жовтня, за даними ЗМІ, Пентагон нібито погодив потенційну поставку ракет, втім остаточне рішення має ухвалити Дональд Трамп. Адміністрація президента вважає, що Tomahawk є важливим важелем впливу на Росію.
Крім того, американський чиновник виступив за посилення економічного тиску на Росію задля покращення перебігу мирних перемовин. Раніше Грем повідомляв, що Трамп підтримав двопартійний законопроєкт, який передбачає можливість запровадження мит до 500% проти країн, які закуповують російську нафту, газ, уран чи іншу сировину. Мовиться про Китай, Індію та Бразилію.
Коли Трамп може передати Tomahawk для України?
Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло у коментарі 24 Каналу припустив, що Трамп може погодитись на передачу далекобійних ракет Tomahawk Україні, якщо бачитиме, що Кремль навмисно затягує мирні переговори.
Раніше, 3 лютого, сенатор Ліндсі Грем на тлі нічної масштабної атаки цього ж дня закликав Дональда Трампа надати Україні Tomahawk. На думку сенатора, це може кардинально змінити військову ситуацію. Він вважає, що найближчими днями США мають посилити тиск на Володимира Путіна.
За даними Defense Express, обсяги випуску крилатих ракет Tomahawk мають зрости до понад 1000 на рік. Це величезна цифра у порівнянні з нинішніми 50 на рік. А ракети класу "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM середньої дальності хочуть виробляти у кількості як мінімум 1900 на рік.