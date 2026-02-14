"Я хочу поставок Tomahawk для України": Сенатор США закликав Трампа надати Києву ракети

Сенатор-республіканець США Ліндсі Грем закликав передати Україні далекобійні ракети Tomahawk для ударів по військових цілях Росії. Також Грем виступив за посилення економічного тиску на Москву.

Про це він повідомив 13 лютого у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції, передає Clash Report.

Як Україна могла б використати Tomahawk?

За словами сенатора, Tomahawk дав би змогу Україні завдавати ударів по критичній інфраструктурі та військовим цілям на території Росії. Саме ці ракети стали б серйозним стримувальним фактором.

Я хочу поставок Tomahawk Україні. Хочу, щоб США поставили Tomahawk для поразки інфраструктури, на яку розраховує Путін при створенні безпілотників і всього іншого. Я хочу змінити військове співвідношення сил,

– сказав Грем.

До слова, дискусія щодо передачі Україні Tomahawk триває з осені 2025 року. Наприкінці жовтня, за даними ЗМІ, Пентагон нібито погодив потенційну поставку ракет, втім остаточне рішення має ухвалити Дональд Трамп. Адміністрація президента вважає, що Tomahawk є важливим важелем впливу на Росію.

Крім того, американський чиновник виступив за посилення економічного тиску на Росію задля покращення перебігу мирних перемовин. Раніше Грем повідомляв, що Трамп підтримав двопартійний законопроєкт, який передбачає можливість запровадження мит до 500% проти країн, які закуповують російську нафту, газ, уран чи іншу сировину. Мовиться про Китай, Індію та Бразилію.

Коли Трамп може передати Tomahawk для України?