Трамп анонсував зустріч делегацій США й Ірану "дуже скоро": де пройдуть переговори

Американський президент Дональд Трамп анонсував мирні переговори з іранською стороною, які відбудуться вже найближчим часом. Зустріч може пройти в Пакистані.

Про це повідомляє The New York Times.

Актуально США будуть тісно співпрацювати з Іраном, – Трамп

Що відомо про заплановані переговори делегацій США й Ірану?

Пакистанські дипломати, які брали активну участь у погодженні умов перемир'я між сторонами, запропонували провести саміт в Ісламбаді вже найближчим часом.

Очільник Білого дому зазначив, що до команди переговорників від США можуть увійти Стів Віткофф, Джаред Кушнер, а також Джей Ді Венс.

Трамп також підкреслив, що чекає на особисту зустріч з іранською стороною. Так, Вашингтон розглядає двотижневе перемир'я з Тегераном як проміжний етап у спробах досягти сталої мирної угоди.

Пізніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу уточнила, що адміністрація Трампа направляє до Ісламабада свою переговорну делегацію на чолі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, спецпосланцем Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером для проведення перемовин уже цими вихідними.

Перший раунд переговорів запланований на суботу вранці за місцевим часом, і очікується, що ці зустрічі відбудуться в очному форматі,

– сказала вона.

Левітт уточнила, що переговори будуть можливі лише за умови того, що Ормузька протока буде відкритою.

За її словами, Іран представив американцям "зовсім інший" мирний план з 10 пунктів, який взяли за основу для перемовин.

Що цьому передувало?