Геополітика Америка Трамп анонсував зустріч делегацій США й Ірану "дуже скоро": де пройдуть переговори
8 квітня, 20:31
Оновлено - 20:58, 8 квітня

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Дональд Трамп анонсував мирні переговори з Іраном, які можуть відбутися вже найближчим часом.
  • Адміністрація президента США направляє делегацію на чолі з Джей Ді Венсом до Ісламабада.

Американський президент Дональд Трамп анонсував мирні переговори з іранською стороною, які відбудуться вже найближчим часом. Зустріч може пройти в Пакистані.

Про це повідомляє The New York Times.

Що відомо про заплановані переговори делегацій США й Ірану?

Пакистанські дипломати, які брали активну участь у погодженні умов перемир'я між сторонами, запропонували провести саміт в Ісламбаді вже найближчим часом.

Очільник Білого дому зазначив, що до команди переговорників від США можуть увійти Стів Віткофф, Джаред Кушнер, а також Джей Ді Венс.

Трамп також підкреслив, що чекає на особисту зустріч з іранською стороною. Так, Вашингтон розглядає двотижневе перемир'я з Тегераном як проміжний етап у спробах досягти сталої мирної угоди.

Пізніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу уточнила, що адміністрація Трампа направляє до Ісламабада свою переговорну делегацію на чолі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, спецпосланцем Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером для проведення перемовин уже цими вихідними.

Перший раунд переговорів запланований на суботу вранці за місцевим часом, і очікується, що ці зустрічі відбудуться в очному форматі,
– сказала вона.

Левітт уточнила, що переговори будуть можливі лише за умови того, що Ормузька протока буде відкритою.

За її словами, Іран представив американцям "зовсім інший" мирний план з 10 пунктів, який взяли за основу для перемовин.

Що цьому передувало?

  • Варто нагадати, що напередодні, 7 квітня, Дональд Трамп погрожував "знищити цілу цивілізацію", через що на Близькому Сході зростала напруга перед можливою ескалацією. Втім, після напружених переговорів таки вдалося укласти тимчасове перемир'я.

  • Цікаво, що верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї дав згоду на припинення вогню через записки, які він передавав кур'єрами.

  • При цьому вже 8 квітня Кувейт і ОАЕ повідомили про ракетні та безпілотні удари з боку Ірану, попри оголошене перемир'я на Близькому Сході. Іран також атакував стратегічний нафтопровід "Схід – Захід" у Саудівській Аравії, застосувавши дрон проти однієї з насосних станцій. 