Трамп анонсував зустріч делегацій США й Ірану "дуже скоро": де пройдуть переговори
- Дональд Трамп анонсував мирні переговори з Іраном, які можуть відбутися вже найближчим часом.
- Адміністрація президента США направляє делегацію на чолі з Джей Ді Венсом до Ісламабада.
Американський президент Дональд Трамп анонсував мирні переговори з іранською стороною, які відбудуться вже найближчим часом. Зустріч може пройти в Пакистані.
Про це повідомляє The New York Times.
Що відомо про заплановані переговори делегацій США й Ірану?
Пакистанські дипломати, які брали активну участь у погодженні умов перемир'я між сторонами, запропонували провести саміт в Ісламбаді вже найближчим часом.
Очільник Білого дому зазначив, що до команди переговорників від США можуть увійти Стів Віткофф, Джаред Кушнер, а також Джей Ді Венс.
Трамп також підкреслив, що чекає на особисту зустріч з іранською стороною. Так, Вашингтон розглядає двотижневе перемир'я з Тегераном як проміжний етап у спробах досягти сталої мирної угоди.
Пізніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу уточнила, що адміністрація Трампа направляє до Ісламабада свою переговорну делегацію на чолі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, спецпосланцем Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером для проведення перемовин уже цими вихідними.
Перший раунд переговорів запланований на суботу вранці за місцевим часом, і очікується, що ці зустрічі відбудуться в очному форматі,
– сказала вона.
Левітт уточнила, що переговори будуть можливі лише за умови того, що Ормузька протока буде відкритою.
За її словами, Іран представив американцям "зовсім інший" мирний план з 10 пунктів, який взяли за основу для перемовин.
Що цьому передувало?
Варто нагадати, що напередодні, 7 квітня, Дональд Трамп погрожував "знищити цілу цивілізацію", через що на Близькому Сході зростала напруга перед можливою ескалацією. Втім, після напружених переговорів таки вдалося укласти тимчасове перемир'я.
Цікаво, що верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї дав згоду на припинення вогню через записки, які він передавав кур'єрами.
При цьому вже 8 квітня Кувейт і ОАЕ повідомили про ракетні та безпілотні удари з боку Ірану, попри оголошене перемир'я на Близькому Сході. Іран також атакував стратегічний нафтопровід "Схід – Захід" у Саудівській Аравії, застосувавши дрон проти однієї з насосних станцій.