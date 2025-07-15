Якщо Путіну цікаво, що станеться на 51-й день, я б порадив йому звернутися до аятоли, – Грем

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем висловився, що буде з Росією після закінчення 50-денного терміну, який дав Дональд Трамп на угоду про мир. Американський парламентар порадив Володимиру Путіну звернутися до іранського аятоли Хаменеї, щоб дізнатися про наслідки для себе та своєї країни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Ліндсі Грема у соцмережі Х.

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Що сказав Грем про 50-денний термін Трампа для Росії?

Ліндсі Грем заявив, що заява, яку зробив Дональд Трамп 14 липня, що Україні відправлятимуть американську зброю за кошти європейських союзників з НАТО, була приємною новиною.

Не менш важливою, за словами американського сенатора, була заява президента США, що якщо бойові дії в Україні не припиняться протягом 50 днів, то він запровадить тарифи до 100% для країн, які купують дешеву російську нафту, підтримуючи цим військову машину Путіна.

Як підкреслив Грем, цим США "вдарять по Путіну там, де у нього найбільше болить".

Якщо Путін та інші цікавляться, що станеться на 51-й день (терміну Трампа – 24 Канал), я б порадив їм звернутися до аятоли,

– написав республіканець, вочевидь, мавши на увазі верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Довідково! 22 червня США завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану у Фордо, Нантанзі та Ісфагані. Це була одна з найбільших операцій Америки за останній час, вона є частиною 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном.

Окрім того, Грем сказав, що якби він був лідером країни, яка купує дешеву російську нафту, підтримуючи військову машину Путіна, то повірив би президенту Трампу на слово.

До слова, Дональд Трамп 15 липня заявив, що "кінцевий термін" для Росії може скінчитися раніше, ніж за 50 днів. Однак американський лідер зазначив, що якщо після закінчення 50 днів не буде угоди, то тоді США продовжать застосовувати мита та інші санкції проти Росії.