Дональд Трамп планує перейменувати Ормузьку протоку на свою честь

Президент США Дональд Трамп заявив, що пріоритетне завдання на Близькому Сході – це взяття під контроль Ормузької протоки. Він додав, що планує перейменувати її на "Американську протоку" або ж назвати на свою честь.

За словами Трампа, США обов'язково повернуть протоку і не дозволять Ірану шантажувати світ. Про це повідомили в New York Post.

Чому Трамп хоче перейменувати протоку?

Лідер США заявив, що хоче "завершити роботу" на Близькому Сході. Він наголосив, що також прагне забезпечити, щоб Іран більше не міг зупиняти судноплавство та претендувати на владу над Ормузькою протокою.

Президент наголосив, що після врегулювання конфлікту на Близькому Сході він планує перейменувати протоку на власну честь.

Вони мають відкрити протоку Трампа – я маю на увазі Ормузьку,

– заявив Трамп.

До цього в Білому домі повідомляли про плани перейменування Ормузької протоки на "Американську". Один із високопосадовців зазначив, що якщо США дбатимуть та контролюватимуть морську смугу, тоді вона не повинна називатися "Ормузькою".

Зверніть увагу! Трамп – прихильник давати нові назви об'єктам. Наприклад, він взяв участь у церемонії присвоєння почесної назви частині дороги на свою честь. Відбулося це у Палм-Біч, штат Флорида. Законодавці штату схвалили перейменування ділянки Південного бульвару (South Ocean Boulevard) на Donald J. Trump Boulevard.

