Трамп планує розмову з президентом Тайваню, відносини з Китаєм під загрозою, – The Guardian
- Дональд Трамп заявив про намір провести розмову з президентом Тайваню Лай Чін-де, що може викликати напруження у відносинах з Китаєм.
- Китай висловлює занепокоєння через можливий контакт між лідерами та потенційне продовження постачання зброї Тайваню.
Дональд Трамп у середу, 20 травня, заявив, що поговорить з президентом Тайваню Лай Чін-де. Це є безпрецедентним кроком, який може похитнути відносини США з Китаєм.
Заява про розмову із Лаєм прозвучала уже вдруге за тиждень. Про це пише The Guardian.
Що відомо про можливі контакти президентів США та Тайваню?
Трамп заявив, що працює над питанням Тайваню.
Я поговорю з ним (Лай Чін-де – 24 Канал). Я розмовляю з усіма… Ми працюватимемо над цим, над проблемою Тайваню,
– цитує його видання.
У четвер, 21 травня, міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що Лай буде радий поговорити з лідером США.
За словами особи, знайомої з цим питанням, дзвінок між лідерами ще не був запланований.
Але раніше у середу Лай заявив, що якби мав можливість поговорити з Трампом, він би сказав, що його уряд прагне підтримувати статус-кво в Тайванській протоці, і що саме Китай підриває мир своїм масштабним нарощуванням військової сили в Індо-Тихоокеанському регіоні.
До слова, під час візиту у Пекін Трамп заявив, що США не підтримуватимуть незалежність Тайваню.
Жодна країна не має права анексувати Тайвань. Народ Тайваню дотримується демократичного та вільного способу життя, і демократія та свобода не повинні розглядатися як провокація,
– сказав Лай.
Важливо! Президенти США та Тайваню не спілкувалися безпосередньо з того часу, як Вашингтон переніс дипломатичне визнання з Тайбея на Пекін у 1979 році.
Водночас наприкінці 2016 року Трамп як президент порушив десятиліття дипломатичного прецеденту. Він поспілкувався із тодішньою президенткою Цай Ін-вень.
Політичні наслідки цієї розмови не забарилися. Уряд Китаю подав скаргу до Білого дому, а команда Трампа применшувала значення розмови.
Тим часом Пекін ніколи не відмовлявся від застосування сили для встановлення контролю над Тайванем.
Його обурює давня військова підтримка США острова з метою стримування військових дій Китаю.
Що буде із продажем зброї Тайваню?
Посадовці адміністрації Трампа зазначають, що він загалом схвалив продаж Тайваню найбільшої кількості зброї, ніж будь-який інший президент США. Американський глава також назвав майбутні продажі зброї "дуже гарним козирем у переговорах".
Але після поїздки до Пекіна Трамп заявив, що ще не вирішив, чи буде продовжувати продаж зброї Тайваню на суму до 14 мільярдів доларів.
Водночас як республіканські, так і демократичні законодавці США закликали адміністрацію Трампа продовжувати продаж зброї.
Довідково. Тайвань стратегічно важливий для США. Острів з населенням 23 мільйони людей є четвертим за величиною торговельним партнером США після Китаю. Значна частина торгівлі базується на експорті до США передових напівпровідників, які підживлюють світову економіку.
В етері 24 Каналу голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук зазначив, що Китай хотів би, щоб США не брали на себе зобов'язання захищати зі зброєю незалежність острова у випадку добровільного приєднання, якщо виникнуть якісь сутички.
"Це ключове питання, тайванська влада зараз зреагувала, суттєво скоротила закупівлі зброї від США, хоча раніше передбачались багатомільярдні контракти", – розповів експерт.
І як вважає головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус для США та Китаю наразі питання щодо Тайваню, а ще Ірану та китайських інвестицій у Венесуелу, важливіші, ніж війни Росії з Україною.
Що відомо про ситуацію навколо Тайваню?
Наприкінці квітня Тайвань привів війська у стан підвищеної готовності через присутність поблизу острова 9 китайських кораблів і 22 літаків. Президент Лай заявив, що Пекін використовує військову присутність для психологічного тиску.
А наприкінці березня Китай розмістив у районі Тайванської протоки понад 200 модернізованих винищувачів J-6, переобладнаних під безпілотні платформи. За даними експертів, їх можна застосовувати для масового виснаження систем ППО у разі ескалації. Тоді аналітики не виключали сценарій комбінованого удару із залученням авіації, ракетних систем і дронів.
Сам Сі Цзіньпін уперше за десятиліття зустрівся із представницею тайванської опозиції Чен Лівень під час якої наголосив на неминучості "возз'єднання" остова з материковим Китаєм.