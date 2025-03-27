"Не лише екстравагантна заява": Путін висловився про намір Трампа захопити Гренландію

Владімір Путін прокоментував наміри Дональда Трампа щодо приєднання Гренландії до США. Російський диктатор заговорив про боротьбу за вплив країн в Арктиці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Владіміра Путіна у коментарі для російських ЗМІ.

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Що Путін думає про наміри Трампа щодо Гренландії

Путін заявив, що Росія виступає за "рівноправну співпрацю в Арктиці" між країнами. За словами президента, Москва "готова до роботи в Арктиці з усіма державами", які "відповідально ставляться до питань розвитку".

Значення Арктики для всього світу зростає, на жаль, посилюється геополітична боротьба за позиції в цьому регіоні,

– каже російський диктатор.

Путін також, коментуючи ідею Трампа приєднати Гренландію до США, зазначив, що "не варто думати, що це лише екстравагантна заява". За словами президента країни-агресорки, мовиться про "серйозні плани" американського лідера.

Окрім того, глава Кремля цинічно заявив, що "країни НАТО сьогодні дивляться на Крайню Північ як на плацдарм можливих конфліктів". Водночас він каже, що, мовляв, Росія "ніколи нікому не загрожувала в Арктиці", але "уважно стежить за ситуацією та вибудовує адекватну лінію реагування".

Російський диктатор також підкреслив, що "кількість військовослужбовців в Арктичній зоні зростатиме", а Росії "потрібно вводити в арктичну зону криголами нового покоління, включно з атомними".

До слова, Дональд Трамп після приходу до влади у Білому домі неодноразово заявляв про наміри приєднати Гренландію до складу Сполучених Штатів. Наразі острів перебуває у данських володіннях, тож ідея президента Америки призвела до конфронтації з Данією та самою Гренландією.