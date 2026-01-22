Не просто так: у CNN пояснили, чому Трамп хоче отримати владу над Гренландією
- Гренландія стає стратегічно важливою для США через зростаюче військове домінування Росії в Арктиці.
- Росія контролює значну частину Арктики, активно модернізує свою військову присутність і має більшість великих військових об'єктів у регіоні.
Гренландія, про передачу якої просив Дональд Трамп, має величезне стратегічне значення. За даними ЗМІ, Росія вже контролює більшість суші, ресурсів і військових баз у Арктиці
Хоча вимога президента США Дональда Трампа передати йому Гренландію виглядає обурливо, цей острів є стратегічно важливим у гонці за контроль над Арктикою, де наразі лідирує Росія. Про це повідомляє CNN.
Що відомо про контроль росіян в Арктиці??
За даними каналу, Москва контролює приблизно половину суші та виключної морської економічної зони на північ від Арктичного кола. Дві третини мешканців Арктики – росіяни, а Росія формує понад 60% ВВП регіону.
Кремль активно нарощує військову присутність у регіоні, інвестуючи мільярди доларів у нові та модернізовані об'єкти. У Арктиці налічується 66 великих військових об’єктів: 30 з них – у Росії, 36 – у країнах НАТО (15 у Норвегії, 9 у Канаді, 8 у США, 3 у Гренландії, 1 в Ісландії). Зі вступом Фінляндії та Швеції до НАТО Арктика поділена на дві майже рівні частини, але Гренландія залишається слабким пунктом у системі оборони Альянсу.
CNN зазначає, що Москва значно модернізувала свій атомний підводний флот і розвинула можливості у сфері радарів, ракет і безпілотників, набираючи досвід з війни в Україні.
Що відомо про можливу угоду США та НАТО щодо Гренландії?
Президент США Дональд Трамп досяг рамкової домовленості з генеральним секретарем НАТО щодо майбутнього Гренландії. Це може дозволити США розмістити військові бази на території острова.
Переговори між США, Данією та Гренландією продовжаться, щоб запобігти посиленню впливу Росії та Китаю в регіоні. Проте, як зазначають ЗМІ, про передачу суверенітету над островом не йдеться.
Дональд Трамп на форумі в Давосі заявив, що Європа може відмовитися від передачі Гренландії США, але Штати це запам'ятають. Трамп наголосив, що США захистили острів під час Другої світової війни і вважають себе єдиною країною, здатною забезпечити її безпеку.