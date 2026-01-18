"Не тільки Гренландія": у NBC News розповіли, якою країною хоче заволодіти Трамп

Поки увага світових ЗМІ прикута до спроб Дональда Трампа захопити Гренландію, президент США уважно стежить за іншою країною. Він не полишає спроб володіти Канадою.

Інтерес до Канади розглядається в контексті посилення безпеки Західної півкулі. Про це пише 24 Канал з посиланням на NBC News.

Читайте також Американці не схвалюють: чому Трамп знову почав звинувачувати Зеленського

Що відомо про інтерес Трампа до Канади?

За даними джерел видання, Трамп у приватних розмовах висловлює занепокоєння щодо здатності Канади захищати свої кордони від потенційних загроз з боку Росії чи Китаю. Він переконаний, що країні необхідно збільшити витрати на оборону.

Водночас, як зазначають співрозмовники NBC, поки що Трамп не планує "купувати Канаду" і не обговорює прямої військової окупації. Інтерес до Канади розглядається в контексті посилення безпеки Західної півкулі, аналогічно до його підходу щодо Гренландії.

Трамп почав цікавитися Канадою ще за першої каденції. Торік він робив публічні заяви про можливість перетворення Канади на 51-й штат США, що у підсумку призвело до торгівельної напруженості між країнами.

За даними джерел, американські чиновники ведуть неофіційні переговори з канадськими колегами про посилення військової співпраці в Арктиці. Обговорюється модернізація системи раннього попередження та збільшення спільних повітряних і морських патрулів. Розміщення американського військового контингенту на півночі Канади наразі не розглядається.

Що відомо про спроби Трампа захопити Гренландію?