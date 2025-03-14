Я був трохи саркастичним, – Трамп про свою заяву закінчити війну за 24 години

Дональд Трамп пригадав свою заяву закінчити війну Росії проти України за 24 години. За словами американського лідера, він був "трохи саркастичним", коли говорив про це.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента США в інтерв'ю Шарил Атткіссон.

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Що сказав Трамп про слова закінчити війну за 24 години

Президент США пояснив свою заяву про можливість досягнення миру в Україні за 24 години, зазначивши, що це був "сарказм":

Я висловився дещо саркастично. Насправді я мав на увазі, що прагну розв'язати це питання, і вірю, що мені це вдасться,

– сказав Трамп.

Водночас американський лідер, коментуючи ситуацію з угодою про тимчасове припинення вогню, заявив, що "все йде добре". Водночас він зауважив, що російсько-українська війна – це "складна ситуація, в якій ми опинилися".

"Я думаю, що це (угода про припинення вогню – 24 Канал) – ще не кінець. У понеділок ми дізнаємося трохи більше, і, сподіваюся, це буде хороша новина", – підкреслив американський лідер.

До слова, Дональд Трамп також заявив, що якщо Владімір Путін не погодиться на перемир'я з Україною, то це буде "дуже погана новина" для всього світу. Однак президент США висловив сподівання, що російський лідер усе ж піде на мирну ініціативу.