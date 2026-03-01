Укр Рус
Трамп каже, що Іран просить його про відновлення перемовин
1 березня, 18:13
Оновлено - 18:15, 1 березня

Трамп каже, що Іран просить його про відновлення перемовин

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Дональд Трамп заявив, що Іран хоче відновити переговори з США.
  • Президент США погодився вести діалог.

Операція США проти Ірану триває другу добу. Дональд Трамп запевняє, що Тегеран вже хоче з ним домовитися.

Трамп заявив виданню The Atlantic, що нове керівництво Ірану запропонувало йому відновити переговори. Президент США погодився. 

Яка ймовірність відновлення діалогу між США та Іраном?

Вони хочуть вести переговори, і я погодився з ними говорити. Їм слід було зробити це раніше… Вони чекали надто довго,
 – сказав Трамп під час ранкової телефонної розмови з журналістом.

На запитання, чи відбудеться його розмова з іранцями сьогодні чи завтра, Трамп відповів, що він не може цього сказати. 

Політик зауважив, що більшість з іранців, які брали участь у переговорах з США останніми тижнями, більше не живі. Вони були ліквідовані у ході авіаударів. 

На запитання, чи готові США продовжити бомбардування Ірану, якщо іранці спробують повалити режим, Трамп відповів ухильно. "Мені доведеться оцінити ситуацію у той момент, коли це станеться. На це питання не можна дати готову відповідь", – сказав він.

Водночас президент США висловив упевненість, що успішне повстання іранського народу відбудеться. Мовляв, про це свідчать святкування на вулицях Ірану з нагоди ліквідації аятоли. 

Довідка: Варто зазначити, що окрім святкувань, в Ірані також відбулися великі антивоєнні протести. Також багато людей закликали до помсти США у зв'язку із загибеллю аятоли. 

Які переговори хочуть відновити іранці зі США?

  • Цього року США і Іран намагалися вести нові ядерні переговори, щоб дипломатично вирішити суперечки навколо атомної програми Ірану.

  • Перемовини відбувалися в непрямому форматі під посередництвом інших країн.

  • У лютому 2026 року відбувся новий раунд ядерних переговорів у Женеві між представниками Ірану та США.

  • Іран наполягав на збереженні права на певний рівень збагачення урану, тоді як США вимагали жорстких обмежень під міжнародним контролем. Обидві сторони також обговорювали питання санкцій і технічні аспекти перевірок.

  • Переговори називали "найінтенсивнішими до цього моменту". Їх  планували продовжити на технічному рівні у Відні.

  • Хоча сторони обмінялися пропозиціями та були деякі ознаки прогресу, жодної остаточної угоди досягнуто не було.