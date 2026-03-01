Трамп каже, що Іран просить його про відновлення перемовин
- Дональд Трамп заявив, що Іран хоче відновити переговори з США.
- Президент США погодився вести діалог.
Операція США проти Ірану триває другу добу. Дональд Трамп запевняє, що Тегеран вже хоче з ним домовитися.
Трамп заявив виданню The Atlantic, що нове керівництво Ірану запропонувало йому відновити переговори. Президент США погодився.
Яка ймовірність відновлення діалогу між США та Іраном?
Вони хочуть вести переговори, і я погодився з ними говорити. Їм слід було зробити це раніше… Вони чекали надто довго,
– сказав Трамп під час ранкової телефонної розмови з журналістом.
На запитання, чи відбудеться його розмова з іранцями сьогодні чи завтра, Трамп відповів, що він не може цього сказати.
Політик зауважив, що більшість з іранців, які брали участь у переговорах з США останніми тижнями, більше не живі. Вони були ліквідовані у ході авіаударів.
На запитання, чи готові США продовжити бомбардування Ірану, якщо іранці спробують повалити режим, Трамп відповів ухильно. "Мені доведеться оцінити ситуацію у той момент, коли це станеться. На це питання не можна дати готову відповідь", – сказав він.
Водночас президент США висловив упевненість, що успішне повстання іранського народу відбудеться. Мовляв, про це свідчать святкування на вулицях Ірану з нагоди ліквідації аятоли.
Довідка: Варто зазначити, що окрім святкувань, в Ірані також відбулися великі антивоєнні протести. Також багато людей закликали до помсти США у зв'язку із загибеллю аятоли.
Які переговори хочуть відновити іранці зі США?
Цього року США і Іран намагалися вести нові ядерні переговори, щоб дипломатично вирішити суперечки навколо атомної програми Ірану.
Перемовини відбувалися в непрямому форматі під посередництвом інших країн.
У лютому 2026 року відбувся новий раунд ядерних переговорів у Женеві між представниками Ірану та США.
Іран наполягав на збереженні права на певний рівень збагачення урану, тоді як США вимагали жорстких обмежень під міжнародним контролем. Обидві сторони також обговорювали питання санкцій і технічні аспекти перевірок.
Переговори називали "найінтенсивнішими до цього моменту". Їх планували продовжити на технічному рівні у Відні.
Хоча сторони обмінялися пропозиціями та були деякі ознаки прогресу, жодної остаточної угоди досягнуто не було.