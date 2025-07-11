Трамп може схвалити пакет допомоги Україні на сотні мільйонів доларів, – Politico

Президент США Дональд Трамп може схвалити передачу Україні пакету допомоги на сотні мільйонів доларів. Про це журналістам повідомили джерела.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Трамп розглядає ухвалення пакету допомоги Україні на сотні мільйонів доларів

У разі ухвалення, це буде перша допомога, що надійде від адміністрації Трампа. З початку року Україна отримує допомогу ухвалену ще за адміністрації Байдена.

Раніше Пентагон шокував багатьох у Білому домі, зупинивши військову допомогу для України, якаа була ухвалена ще минулого року. Трамп тоді заявив, що допомога відновиться.

Новий пакет, що він може ухвалити, підкреслить розбіжності у нинішній адміністрації щодо України.