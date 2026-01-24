США можуть стати загрозою для Росії: Трамп кидає виклик Путіну у неконтрольованій владі

Президент США Дональд Трамп поставив під загрозу НАТО своїми намірами щодо Гренландії. Його звинувачують у втручанні у вибори до Європарламенту, затриманні антиурядових протестувальників та переслідуванні опонентів.

Таким чином він створює виклики для російського диктатора Володимира Путіна, який вже звик грати цю роль. Про це повідомляє The New York Times.

Як Трамп зайняв роль Путіна?

Видання констатує, що диктатор Володимир Путін роками намагався отримати геополітичну перевагу, агресивно використовуючи російську силу у світових справах та беручи на себе великі військові та розвідувальні ризики.

Американський президент, який діє так само, вигідний пану Путіну, якщо вони згодні, але в іншому випадку загрожує обмежити його вплив, оскільки глобальна військова та економічна міць Вашингтона перевершує міць Росії,

– пише NYT з посиланням на аналітиків.

Колишня радниця Трампа Фіона Гілл вважає, що така політика американського президента "сповнена усіляких небезпек" для російського диктатора, оскільки Дональд Трамп, на її думку, може спробувати "перевершити" Путіна.

Зазначається, що Дональд Трамп відмовився від своєї погрози захопити Гренландію після того, як фондовий ринок США різко впав, але цей епізод спричинив невирішену кризу в НАТО, створеному для стримування Росії.

Водночас Володимир Путін своєю чергою заявляв, мовляв, події в Гренландії не матимуть жодних наслідків для Росії, звинувативши Данію, зазначавши, що Копенгаген нібито "жорстоко ставиться до цієї території як до колонії".

Яка ситуація склалася навколо Гренландії?