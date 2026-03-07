Трамп може ввести війська США до Ірану, – ЗМІ

Спільна американсько-ізраїльська військова операція в Ірані може вийти за межі суто повітряних ударів. Дональд Трамп розглядає розгортання військ США в країні.

Про таке стало відомо телеканалу NBC News. Там з посиланням на джерела стверджують, що тема введення військ порушувалася в розмовах очільника Білого дому з оточенням.

Чи планує Трамп сухопутну операцію в Ірані?

Американський президент під час приватних розмов із радниками та представниками Республіканської партії поза межами Білого дому обговорював можливість розміщення американських наземних військ. У цих дискусіях він також описував своє бачення післявоєнного Ірану.

Країна в його уявленні має залишатися з суворо контрольованими запасами урану. Йдеться також про важливість співпраці між США і новою іранською владою у сфері видобутку нафти, подібною до відносин Вашингтона з Венесуелою.

За словами співрозмовників, мовилося не про масштабне вторгнення США на територію Ірану, а про потенційне розміщення обмеженого контингенту американських військових для виконання конкретних стратегічних завдань.

Водночас, за їхніми словами, жодних остаточних рішень чи розпоряджень щодо введення військ Трамп не ухвалював.

До речі, політолог Олег Саакян в коментарі для 24 Каналу пояснив, що об'єкти нафтовидобутку, нафтопереробні заводи та ключова енергетична інфраструктура Ірану залишаються поза зоною ударів США та Ізраїля. За його словами, атаки саме на ці сектори сприймалися б Пекіном як перетин "червоної лінії", що змусило б Китай перейти до набагато активнішої та жорсткішої позиції.

Зі свого боку речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що інформація ґрунтується на припущеннях анонімних джерел, які не входять до команди національної безпеки президента і не брали участі в цих обговореннях.

