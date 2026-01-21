Тиск на Європу продовжується: Трамп пригрозив зупинити всю підтримку України, включно зі зброєю

Президент США погрожує повністю припинити військову та фінансову підтримку України, зокрема постачання зброї. Такі рішення Трампа є інструментом тиску на Європу у питанні Гренландії.

Про це повідомляє The New York Times.

Як питання Гренландії впливає на підтримку України?

Європейські лідери припускали, що питання контролю США над островом Гренландія було тимчасовим, а увага Трампа згодом перейде на інші теми. Втім, цього не сталось, а тарифи проти європейських країн вийшли за рамки погроз та стали найближчим майбутнім.

Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що європейські країни мають усвідомити, що їхня безпека залежить від Сполучених Штатів.

Що станеться в Україні, якщо США припинять свою підтримку? Все це завалиться,

– зауважив він.

Нагадаємо, через позицію Європи щодо острова та проведення там військових навчань європейських країн Трамп оголосив про запровадження тарифів на імпорт із європейських країн. Діятимуть вони допоки Данія не погодиться продати Гренландію.

Аналітики вважають, що через рішення американського лідера трансатлантичні відносини опинилися під серйозним тиском, а НАТО ризикує втратити стратегічну цілісність.

Європа поки не перейшла до дій у відповідь на тиск США. Уряди лише обговорюють можливе запровадження тарифів на суму понад 90 мільярдів євро та економічних обмежень. А "інструмент боротьби з примусом", що дає ЄС широкі повноваження у сфері торгівлі та доступу до ринків, залишається незалученим.

За словами експертів, Європа зможе зберегти стратегічну незалежність лише за умови активного використання інструментів захисту від економічного тиску. Якщо ж цього не станеться, Трамп може застосувати політичні та економічні важелі впливу, що матиме серйозні наслідки для України та трансатлантичної безпеки.

Які тарифи запровадив Трамп для країн Європи?