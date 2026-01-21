Тиск на Європу продовжується: Трамп пригрозив зупинити всю підтримку України, включно зі зброєю
- Трамп погрожує припинити військову та фінансову підтримку України, якщо Європа не виконає його вимоги щодо Гренландії.
- Аналітики попереджають, що рішення Трампа може поставити під загрозу трансатлантичні відносини та стратегічну цілісність НАТО.
Президент США погрожує повністю припинити військову та фінансову підтримку України, зокрема постачання зброї. Такі рішення Трампа є інструментом тиску на Європу у питанні Гренландії.
Про це повідомляє The New York Times.
Як питання Гренландії впливає на підтримку України?
Європейські лідери припускали, що питання контролю США над островом Гренландія було тимчасовим, а увага Трампа згодом перейде на інші теми. Втім, цього не сталось, а тарифи проти європейських країн вийшли за рамки погроз та стали найближчим майбутнім.
Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що європейські країни мають усвідомити, що їхня безпека залежить від Сполучених Штатів.
Що станеться в Україні, якщо США припинять свою підтримку? Все це завалиться,
– зауважив він.
Нагадаємо, через позицію Європи щодо острова та проведення там військових навчань європейських країн Трамп оголосив про запровадження тарифів на імпорт із європейських країн. Діятимуть вони допоки Данія не погодиться продати Гренландію.
Аналітики вважають, що через рішення американського лідера трансатлантичні відносини опинилися під серйозним тиском, а НАТО ризикує втратити стратегічну цілісність.
Європа поки не перейшла до дій у відповідь на тиск США. Уряди лише обговорюють можливе запровадження тарифів на суму понад 90 мільярдів євро та економічних обмежень. А "інструмент боротьби з примусом", що дає ЄС широкі повноваження у сфері торгівлі та доступу до ринків, залишається незалученим.
За словами експертів, Європа зможе зберегти стратегічну незалежність лише за умови активного використання інструментів захисту від економічного тиску. Якщо ж цього не станеться, Трамп може застосувати політичні та економічні важелі впливу, що матиме серйозні наслідки для України та трансатлантичної безпеки.
Які тарифи запровадив Трамп для країн Європи?
17 січня Трамп оголосив про запровадження додаткових мит проти європейських країн, які підтримали Гренландію. Йдеться про Данію, Норвегію, Швецію, Фінляндію, Францію, Німеччину, Нідерланди та Велику Британію.
За словами президента США, з 1 лютого 2026 року додаткові тарифи на товари з цих країн, які імпортуються до США, становитимуть 10%.
А з 1 червня мита для цих держав зростуть до 25%, якщо угода про купівлю Гренландії так і не буде укладена.