Трамп може зустрітися із Зеленським та Путіним "за потреби"

Дональд Трамп увечері 28 травня знову зробив низку заяв про війну в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Що сказав Трамп про війну в Україні 28 травня

Президент США заявив, що у разі необхідності він готовий до тристоронньої зустрічі з Путіним і Зеленським.

Та коли його спитали, чому ж він не запровадив санкції проти Росії, він відповів так:

Я не хотів зірвати угоду.

Тобто нова заява Трампа суперечить словам лідера США про можливість запровадження санкцій незабаром. І про те, що війну в Україні зможе завершити тільки він – на зустрічі з Путіним.

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ЗМІ помітили, що Трамп поводиться за певною схемою. Він критикує Путіна хіба що після жорстоких атак. Тоді ж починає погрожувати санкціями. Але так і не вводить їх і не долучається до європейських санкцій проти Москви. А потім і взагалі говорить, що Америка відійде від мирного врегулювання. І так по колу.