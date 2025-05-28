Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Что сказал Трамп о войне в Украине 28 мая

Президент США заявил, что в случае необходимости он готов к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским.

Но когда его спросили, почему же он не ввел санкции против России, он ответил так:

Я не хотел сорвать соглашение.

То есть новое заявление Трампа противоречит словам лидера США о возможности введения санкций вскоре. И о том, что войну в Украине сможет завершить только он – на встрече с Путиным.

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СМИ заметили, что Трамп ведет себя по определенной схеме. Он критикует Путина разве что после жестоких атак. Тогда же начинает угрожать санкциями. Но так и не вводит их и не присоединяется к европейским санкциям против Москвы. А потом и вовсе говорит, что Америка отойдет от мирного урегулирования. И так по кругу.