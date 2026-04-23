Трамп наказав знищувати будь-який човен, який буде мінувати Ормузьку протоку
- Дональд Трамп наказав Військово-Морським силам США знищувати будь-який човен, який розкидує міни в Ормузькій протоці.
- Трамп заявив, що всі іранські військові кораблі перебувають на дні моря і наказав продовжити очищення протоки в потроєному темпі.
Дональд Трамп зробив нову погрозу стосовно Ормузької протоки. Президент США наказав знищувати будь-який човен, який буде її мінувати.
Про це Дональд Трамп написав на своїй сторінці у мережі Truth Social.
Цікаво Іран отримав перші гроші за проходження Ормузької протоки
Що написав Трамп стосовно мінування Ормузької протоки?
Американський лідер зазначив, що наказав Військово-Морським силам Сполучених Штатів стріляти та знищувати будь-який човен, хоч би якими малими вони були, який розкидує міни у водах Ормузької протоки.
Трамп також нагадав, що іранські військові кораблі, всі 159 з них, наразі перебувають на дні моря.
Не варто вагатися. Крім того, наші мінні "тральники" зараз очищають протоку. Цим я наказую продовжити цю діяльність, але в потроєному темпі! Дякую за вашу увагу до цього питання,
– резюмував Дональд Трамп.
Дональд Трамп наказав знищувати будь-який човен, який мінує Ормузьку протоку / Скриншот з акаунту президента США у соцмережі Truth Social
До речі, голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк в ефірі 24 Каналу пояснив, що чим довше тягнуться переговори, блокада Ормузької протоки та війна в Ірані, тим сильніше це б'є по самому Трампу всередині США. За словами експерта, нафта лишається дорогою, економічний тиск зростає, а кожен новий крок замість швидкої перемоги лише додає Білому дому лише проблем.
Яка зараз ситуація в Ормузькій протоці?
Іран 18 квітня знову закрив Ормузьку протоку для всіх суден. Причиною цього стала морська блокада з боку США.
Уже наступного дня в Ірані заявили, що будь-яке судно біля Ормузької протоки іранські війська будуть розглядати як мішень. Ця заява пролунала після того, як КВІР атакував щонайменше три цивільні судна і відмовився від попереднього рішення відкрити морський маршрут.
Тим часом у світі вже говорять про розмінування Ормузької протоки. Видання The Times писало, що Україна може відправити чотири кораблі, зокрема "Чернігів" та "Черкаси", до протоки для участі у розмінуванні, але на це має погодитися Іран.
Володимир Зеленський також розповів, що Україна відправила військових на зустріч у Лондон, організовану Великою Британією і Францією, для обговорення розблокування Ормузької протоки. Президент наголосив, що Україна поділиться досвідом гарантування безпеки в Чорному морі.