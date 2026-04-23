Трамп наказав знищувати будь-який човен, який буде мінувати Ормузьку протоку
23 квітня, 15:54

Оновлено - 16:27, 23 квітня

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Дональд Трамп наказав Військово-Морським силам США знищувати будь-який човен, який розкидує міни в Ормузькій протоці.
  • Трамп заявив, що всі іранські військові кораблі перебувають на дні моря і наказав продовжити очищення протоки в потроєному темпі.

Дональд Трамп зробив нову погрозу стосовно Ормузької протоки. Президент США наказав знищувати будь-який човен, який буде її мінувати.

Про це Дональд Трамп написав на своїй сторінці у мережі Truth Social.

Що написав Трамп стосовно мінування Ормузької протоки?

Американський лідер зазначив, що наказав Військово-Морським силам Сполучених Штатів стріляти та знищувати будь-який човен, хоч би якими малими вони були, який розкидує міни у водах Ормузької протоки. 

Трамп також нагадав, що іранські військові кораблі, всі 159 з них, наразі перебувають на дні моря.

Не варто вагатися. Крім того, наші мінні "тральники" зараз очищають протоку. Цим я наказую продовжити цю діяльність, але в потроєному темпі! Дякую за вашу увагу до цього питання, 
– резюмував Дональд Трамп.


Дональд Трамп наказав знищувати будь-який човен, який мінує Ормузьку протоку / Скриншот з акаунту президента США у соцмережі Truth Social

До речі, голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк в ефірі 24 Каналу пояснив, що чим довше тягнуться переговори, блокада Ормузької протоки та війна в Ірані, тим сильніше це б'є по самому Трампу всередині США. За словами експерта, нафта лишається дорогою, економічний тиск зростає, а кожен новий крок замість швидкої перемоги лише додає Білому дому лише проблем.

Яка зараз ситуація в Ормузькій протоці?

  • Іран 18 квітня знову закрив Ормузьку протоку для всіх суден. Причиною цього стала морська блокада з боку США.

  • Уже наступного дня в Ірані заявили, що будь-яке судно біля Ормузької протоки іранські війська будуть розглядати як мішень. Ця заява пролунала після того, як КВІР атакував щонайменше три цивільні судна і відмовився від попереднього рішення відкрити морський маршрут.

  • Тим часом у світі вже говорять про розмінування Ормузької протоки. Видання The Times писало, що Україна може відправити чотири кораблі, зокрема "Чернігів" та "Черкаси", до протоки для участі у розмінуванні, але на це має погодитися Іран.

  • Володимир Зеленський також розповів, що Україна відправила військових на зустріч у Лондон, організовану Великою Британією і Францією, для обговорення розблокування Ормузької протоки. Президент наголосив, що Україна поділиться досвідом гарантування безпеки в Чорному морі.

