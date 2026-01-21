Укр Рус
21 січня, 18:02
Трамп назвав Кавказ "територією Путіна"

Сергій Попович
Основні тези
  • Трамп назвав Кавказ "територією Путіна" під час промови в Білому домі.
  • Путін нібито висловив захоплення дипломатичним успіхом США у врегулюванні конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

Трамп прокоментував свою розмову з Путіним напередодні. У контексті мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном він назвав Кавказ "територією Путіна".

Про це Трамп розповів під час своєю промови у Білому домі у вівторок, 20 січня, повідомляє Clash Report.

Як Путін і Трамп говорили про Гренландію?

У розмові з Путіним Трамп зокрема підняв тему мирного врегулювання між Вірменією та Азербайджаном. Путін нібито захоплено прокоментував дипломатичний успіх США у регіоні.

Путін сказав мені: "Я не можу повірити, що ти закінчив цю війну, я працював над цим 10 років". Бо це його територія, 
– сказав Трамп.

Трамп пригадав свою розмову з Путіним і під час своєї промови у Давосі

  • У своїй промові на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 21 січня Трамп сказав, що говорив напередодні з Путіним про Вірменію і Азербайджан.

  • За словами Трампа Путін сказав йому: "Я не вірю, що ти залагодив конфлікт. Я працюю над цим десять років, а ти зробив це буквально за день".