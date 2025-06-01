"Був жертвою, а тепер мисливець": Трамп порівняв свої президентські терміни
- Трамп заявив, що він був жертвою, а тепер став мисливцем.
- Таким чином він порівняв свої президентські терміни.
Дональд Трамп продовжує дивувати своїми заявами. Цього разу він розповів, чим його перший президентський термін відрізняється від другого.
Деталі передає 24 Канал.
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Трамп назвав себе мисливцем
Трамп виступив перед журналістами у своєму дусі.
Вперше, коли це сталося, ви, хлопці, гналися за мною. Я сказав, що маю зосередитися. Я був жертвою. А тепер я – мисливець. Це велика різниця,
– сказав він про своє перебування на посаді президента США.
Наприкінці він підштовхнув чоловіка, який стояв поряд, і спитав, чи знає той, що Трамп мисливець. Той посміхнувся.
Трамп говорить, що він мисливець: дивіться відео
Окрім цього, 18 червня лідер Сполучених Штатів висловився про Іран. Низка його заяв вийшла дуже дивною, адже Трамп суперечив собі чи не в кожному реченні. Він дорікнув іранцям, що ті не хотіли укласти угоду про ядерну зброю до того, як ударив Ізраїль. І сказав, буцімто хтось із Тегерану хотів прилетіти в Білий дім на перемовини, та це вже запізно. Але в той же час Трамп висловився в дусі "для переговорів не пізно, ще нічого не вирішено".
Коли ж журналістка запитала, чи вдарять США по Ірану і таким чином вступлять у війну на боці Ізраїлю, Трамп висміяв її. Мовляв, медійники думають, що президент назве їм точний час атаки.
Ви не знаєте, чи я зроблю це. Ніхто не знає, що я зроблю,
– відповів він.
Раніше Трамп дав Ірану 48 годин – принаймні, назвав 48 годин вирішальними.