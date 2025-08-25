Президент США рішуче налаштований покласти кінець війні в Україні. Втім, він, ймовірно, досі не має чіткого уявлення про причини її виникнення.

Так, під час брифінгу у Білому домі 25 серпня президент США дав нове пояснення війни в Україні. Воно засвідчило, що Дональд Трамп досі не розуміє екзистенційність конфлікту між Україною та Росією, передає 24 Канал.

Що сказав Трамп про війну Росії та України?

Трамп заявив, що війна між Україною та Росією "виявилася великим конфліктом особистостей". "Ми збираємося зупинити і це", – додав він. Цим самим американський лідер вказав на своє нерозуміння того, що війна – це не "якийсь" приватний двобій різних характерів, наприклад Зеленського і Путіна. Це принциповий конфлікт, який триває століттями. Він виник із імперських амбіцій російського народу і небажання українців у догоду їм відмовлятися від своєї сутності, права на свободу і на те, аби просто "бути".

Також під час свого виступу Дональд Трамп відкинув звинувачення у тому, що він нібито симпатизує диктаторам. "Я не люблю диктатора. Я не є диктатором", – сказав він.

До слова, президент США неодноразово висловлював своє захоплення Володимиром Путіним, називаючи його "міцним горішком". Раніше він також розповідав про хороші стосунки із очільником Кремля. Приязне ставлення Трампа до Путіна можна було помітити під час їх зустрічі на Алясці.

Що відомо про останні заяви Трампа про війну в Україні?