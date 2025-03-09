Він брав американські гроші, як цукерки у дитини, – Трамп назвав Зеленського "невдячним"

Президент США Дональд Трамп вкотре вдався до образ у бік українського президента Володимира Зеленського, висловивши сумнів у тому, що він вдячний Вашингтону за допомогу.

Таку думку американський президент висловив в інтерв'ю для Fox News у неділю, 9 березня, передає 24 Канал.

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Що заявив Трамп про Зеленського

Американський президент сказав, що не вважає Володимира Зеленського вдячним. За його словами, український лідер "брав американські гроші, як цукерки у дитини". Дональд Трамп знову заговорив про 350 мільярдів доларів, які Джо Байден нібито надав Україні.

Байден ніколи не мав виділяти ці 350 мільярдів доларів. Він повинен був зрівняти внески з Європою. Все, що йому потрібно було зробити, це сказати: ви повинні вкладати стільки ж, скільки й ми. Вони дають 100, а ми – 350, і вони у більшій небезпеці – між нами цілий океан,

– заявив він.

До слова, у цьому ж інтерв'ю він заявив, що Україна може не вижити "в будь-якому випадку" – з військовою допомогою від США чи без неї. Дональд Трамп також підкреслив, що війна з Росією не повинна була статися, але тепер усі "застрягли в цьому безладі".