Трамп зірвав підписання угоди на сотні мільярдів для відбудови України

Американський президент Дональд Трамп відмовився підписувати масштабну угоду стосовно післявоєнної відбудови України, яка передбачала б виділення 800 мільярдів доларів.

Її мали б ухвалити у Давосі у рамках Всесвітнього економічного форуму. Про це пише Axios, посилаючись на американських та українських чиновників.

Чому Трамп не підписав угоду?

За інформацією Axios, союзники США розраховували, що під час форуму в Давосі Дональд Трамп оголосить про розширення "Ради миру" щодо Гази, й укладе з Україною домовленість про післявоєнну відбудову країни.

Зазначається, що йшлося про фінансовий пакет обсягом близько 800 мільярдів доларів. Утім, згідно з оприлюдненою інформацією, ці плани не вдалося реалізувати через різке загострення конфлікту щодо Гренландії.

На тлі заяв щодо можливого запровадження тарифів проти союзників по НАТО та його вимог передати Гренландію європейські та українські представники були змушені терміново переглянути порядок денний.

Внаслідок цього питання України відійшло на другий план під час переговорів у Давосі. Водночас один з українських посадовців у коментарі Axios повідомив, що раніше заплановане підписання угоди було скасоване.

Водночас у Білому домі заперечили подібну інформацію, заявивши, що конкретної дати для укладення документа не визначали, а сам проєкт вищезгаданої угоди ще нібито перебуває на стадії доопрацювання.

Також американські чиновники застерегли, що не варто очікувати проривних рішень від зустрічей Дональда Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Як США загострюють ситуацію навколо Гренландії?