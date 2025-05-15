Трамп не поїде до Туреччини на перемовини, а Зеленський уже на шляху в Анкару, – ЗМІ

Пізно ввечері журналісти повідомили, що американського президента не буде на переговорах між Україною та Росією. Водночас Зеленський уже прямує в Анкару.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News, Clash Report і CNN.

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Чому Трампа не буде в Туреччині

Лідер США спершу припустив свою участь у перемовинах між Україною та Росією. Він сказав, що 15 травня буде в ОАЕ, але натякнув, що може і залетіти в Стамбул.

"Я знаю, що він хотів би, щоб я був там, і це можливо. (...) Я не знаю, чи буде він там, якщо мене не буде. Ми це з'ясуємо", – сказав тоді Трамп.

Тепер, коли Росія оприлюднила склад своєї делегації і стало ясно, що Путіна не буде, Трамп не поїде.

Трамп розглядав ідею поїхати до Туреччини, якщо Путін там буде,

– сказав один з представників США.

CNN написали, що до Туреччини прибув Марко Рубіо, який представлятиме американську делегацію.

Clash Report з посиланням на Reuters повідомили, що Зеленський уже прямує в Анкару.