"Діє з особистої образи": у NYT оцінили готовність Трампа озброювати Україну

Очікується, що у понеділок, 14 липня, Дональд Трамп офіційно оголосить про новий план продажу американської зброї європейським союзникам, які передадуть її Києву. Готовність республіканця озброювати Україну наближає його до підходу Байдена. Втім, радіти ще зарано. Адже є підстави сумніватися, що він надовго залишиться на цьому курсі.

Дональд Трамп упродовж першого півріччя свого другого терміну намагався домовитися із Путіним щодо припинення вогню. Однак повсякчас чув від російського диктатора відмову. За даними ЗМІ, під час останньої розмови очільник Кремля прямо висловив наміри продовжувати наступ в Україні. Ба більше, за кілька годин після цієї бесіди диктатор завдав масштабного ракетно-дронового удару по Києву, цим самим принизивши американського колегу, передає 24 Канал із посиланням на NYT.

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Чи піде Трамп шляхом Байдена?

Наразі Дональд Трамп діє більше з особистої образи та розчарування, ніж із симпатії до України.

Стосунки з Путіним виявилися не такими, як він собі уявляв. Трамп захоплювався "твердістю" очільника Кремля – як і багатьма іншими автократами. Але він вірив, що повага взаємна.

Республіканець став прибічником протистояння та ізоляції Путіна досить пізно і вкрай неохоче.

Нагадаємо! Після приходу до влади Трамп звинувачував саму Україну у вторгненні Росії, хвалив Путіна за силу і заявляв, що Україна ніколи не вступить до НАТО.

Наразі Трамп каже, що "дуже серйозно" розглядає запровадження нових санкцій проти російських нафти і газу. Президент США обіцяє посилити військову допомогу Україні та прямо каже, що Путін "розводить" його.

Втім, чи надовго Трамп залишиться різким щодо диктатора невідомо.

Зауважимо, що підхід Байдена до України ґрунтувався на переконанні, що вторгнення є незаконним і морально неприйнятним, і що в XXI столітті країни не можуть безкарно порушувати кордони інших. Він неодноразово заявляв, що зупинити Росію – життєво необхідно для стримування її подальшого просування в Європу.

Трамп же ніколи особливо не цінував альянси чи той міжнародний порядок, який існував останні 80 років. Він також жодного разу не засудив Путіна так різко, як це робив Байден.

Трамп ніколи не називав вторгнення 2022 року незаконним – він навіть хвалив Путіна за "розумне", хоч і жорстоке, захоплення територій. Він сприймав переговори щодо припинення вогню чи миру радше як угоду з нерухомістю: мовляв, Путін залишає собі те, що вже окупував. Водночас в Мін'юсті та Держдепі Трамп скоротив діяльність офісів, які збирали докази для судів щодо воєнних злочинів Росії.

Також немає суттєвих змін у допомозі США Україні. Дональд Трамп зараз лише відновив постачання озброєння, яке було санкціоноване ще за адміністрації Байдена.

Поточний підхід Трампа, ймовірно, спрямований на те, щоб тримати США на певній відстані від конфлікту. Продаючи зброю європейцям, які передаватимуть її далі, він сподівається, що не матиме вигляд прямого учасника війни.

Президент досі не підтримав новий пакет безпекової допомоги Україні від Конгресу – розуміючи, що це розлютить його електорат і суперечитиме риториці віцепрезидента Джей Ді Венса про необхідність завершити пряме фінансування війни.