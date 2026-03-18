Поки у Трампа істерика: політолог сказав, який несподіваний шанс отримує Європа
- Європейські лідери готові допомогти Трампу на Близькому Сході в обмін на справедливу мирну угоду в Україні.
- З Трампом не можна говорити мовою ультиматумів, але йому можна запропонувати цікаву угоду.
На тлі ескалації на Близькому Сході Дональд Трамп не раз критикував Європу через відмову допомагати Сполученим Штатам. Сьогодні європейські політики готові укласти угоду з Трампом, але у відповідь хочуть вигоди для себе.
Як зауважив 24 Каналу політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, зараз ситуація дуже різнопланова. Лідер США потрапив у неї через свою гординю та не любов до деталей.
Чи може Трамп піти на таку пропозицію?
Європейці можуть допомогти Трампу на Близькому Сході в обмін на справедливу мирну угоду в Україні. Про це говорять навіть ті європейські лідери, які мають доволі близькі стосунки з очільником США.
У Трампа зараз історика, він говорить, що нібито Зеленський у всьому винний, що він не хоче миру з Путіним. Водночас Європа й НАТО не хочуть входити у те полум'я, яке розпалив Трамп з Ізраїлем на Близькому Сході,
– наголосив політолог.
Все, що відбувається, вони розглядають як вікно можливостей. Але зрозуміло, що Трамп ніколи не визнає себе винним. Він навіть писав про це у своїх книгах, закликав не визнавати своїх помилок ні у політичній, ні юридичній, ні у побутовій сферах. Тому зараз винною для нього знову стала Україна.
Зверніть увагу! Дональд Трамп обурився, що союзники з НАТО відмовилися допомагати йому у війні з Іраном. Попри це, вони погодилися з тим, що Іран не має володіти ядерною зброєю. У відповідь лідер США заявив, що Америка є "найпотужнішою країною, якій не потрібна нічия допомога".
Можна пригадати, як на Мюнхенській безпековій конференції у 2025 році віцепрезидент США розповідав, що роль Європи у геополітиці є дуже незначною. Він навіть хотів "винести європейців за дужки" мирних переговорів.
"Тепер настав час збирати каміння. Звісно, притомні політики в Європі розуміють, що зараз, коли Трампу дуже потрібна допомога, можна спілкуватися з ним його ж мовою. Звісно, не ультиматумів, бо він їх не сприйме, але мовою угод", – підкреслив Олег Лісний.
Зрозуміло, що Трамп не дотримується своїх слів, тому спершу потрібно досягти домовленостей щодо України, а тоді переходити до інших консультацій. Залишається сподіватися, що досвідчені європейські політики зможуть знайти модель спілкування, яку зрозуміє лідер США.
Останні заяви Дональда Трампа
За словами американського президента, військова операція проти Ірану "запобігла третій світовій". У Тегерані вже нібито через місяць мали отримати ядерну зброю, але атаки США зірвали процес. Трамп наголосив, що війська союзників уже знищили ядерний потенціал країни.
Також Трамп озвучив погрози Кубі й пообіцяв "розібратися з нею після Ірану". Влада країни відповіла, що США планують захопити Кубу й навмисно влаштували енергетичну блокаду. Там пообіцяли чинити спротив і навіть готові до війни.
Риторика щодо України також загострилася. Трамп вчергове сказав, що наша держава буцімто давно б капітулювала, якби не допомога США. Він знову говорив про "мільярди доларів готівки й зброї", яку нібито надав Джозеф Байден. Попри це, Америка продовжить допомагати Україні та союзникам.