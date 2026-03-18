Поки у Трампа істерика: політолог сказав, який несподіваний шанс отримує Європа

На тлі ескалації на Близькому Сході Дональд Трамп не раз критикував Європу через відмову допомагати Сполученим Штатам. Сьогодні європейські політики готові укласти угоду з Трампом, але у відповідь хочуть вигоди для себе.

Як зауважив 24 Каналу політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, зараз ситуація дуже різнопланова. Лідер США потрапив у неї через свою гординю та не любов до деталей.

Чи може Трамп піти на таку пропозицію?

Європейці можуть допомогти Трампу на Близькому Сході в обмін на справедливу мирну угоду в Україні. Про це говорять навіть ті європейські лідери, які мають доволі близькі стосунки з очільником США.

У Трампа зараз історика, він говорить, що нібито Зеленський у всьому винний, що він не хоче миру з Путіним. Водночас Європа й НАТО не хочуть входити у те полум'я, яке розпалив Трамп з Ізраїлем на Близькому Сході,

– наголосив політолог.

Все, що відбувається, вони розглядають як вікно можливостей. Але зрозуміло, що Трамп ніколи не визнає себе винним. Він навіть писав про це у своїх книгах, закликав не визнавати своїх помилок ні у політичній, ні юридичній, ні у побутовій сферах. Тому зараз винною для нього знову стала Україна.

Зверніть увагу! Дональд Трамп обурився, що союзники з НАТО відмовилися допомагати йому у війні з Іраном. Попри це, вони погодилися з тим, що Іран не має володіти ядерною зброєю. У відповідь лідер США заявив, що Америка є "найпотужнішою країною, якій не потрібна нічия допомога".

Можна пригадати, як на Мюнхенській безпековій конференції у 2025 році віцепрезидент США розповідав, що роль Європи у геополітиці є дуже незначною. Він навіть хотів "винести європейців за дужки" мирних переговорів.

"Тепер настав час збирати каміння. Звісно, притомні політики в Європі розуміють, що зараз, коли Трампу дуже потрібна допомога, можна спілкуватися з ним його ж мовою. Звісно, не ультиматумів, бо він їх не сприйме, але мовою угод", – підкреслив Олег Лісний.

Зрозуміло, що Трамп не дотримується своїх слів, тому спершу потрібно досягти домовленостей щодо України, а тоді переходити до інших консультацій. Залишається сподіватися, що досвідчені європейські політики зможуть знайти модель спілкування, яку зрозуміє лідер США.

