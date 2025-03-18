Україна серед тем: у Путіна поділилися очікуваннями від розмови з Трампом

У Кремлі неодноразово заявляли про необхідність розмови російського президента та лідера США. Тепер там розповіли про очікування від діалогу.

Речник Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков підтвердив, що розмова Путіна та Трампа відбудеться 18 березня. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також Може стати поворотною миттю: що змінить розмова Трампа з Путіним

Що відомо про розмову

За словами Пєскова, діалог очікується приблизно о 16 – 18 годині за московським часом

️Він також пояснив, що Путін і Трампу мають обговорити і нормалізацію відносин Росії і США. Також вони обговорять ситуацію в Україні.

Водночас Кремль ще не визначив формат оголошення результатів телефонної розмови президентів.

Справді були певні обговорення. І Віткофф був у Москві, і в Стамбулі були переговори. І раніше була перша телефонна розмова двох президентів. Тому певні розуміння є, безперечно,

– зазначив речник Путіна.

За його словами, також є і велика кількість питань.

Раніше Стів Віткофф розповідав, що президент США Дональд Трамп планував телефонну розмову з Владіміром Путіним, але точна дата не розголошувалась.