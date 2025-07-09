Політолог припустив, кому вигідна поява "зливу" запису Трампа, де він обіцяв розбомбити Москву

Днями західні ЗМІ опублікували аудіозапис 2024 року, на якому звучать висловлювання Дональда Трампа. Він заявив, що погрожував Володимиру Путіну, якщо той нападе на Київ, "розбомбити Москву". Проте очільник Кремля йому не повірив.

Цей запис з'явився саме тоді, коли Дональд Трамп визнав, що втрачає терпіння щодо позиції очільника Кремля з врегулювання війни в Україні. Путін не хоче йти на поступки, і це все більше обурює президента США. Політолог та партнер консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун у розмові з 24 Каналом прокоментував, чому цей "злив" Трампа був оприлюднений саме зараз, а не раніше.

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Між Трампом і Путіним закінчився "цукерково-букетний період"

"Підозрюю, що цей "злив" якраз був з боку адміністрації Трампа. Він спрямований на те, щоб показати, що там президент США має в запасі певні інструменти впливу на Росію, але він поки що їх не використовує", – наголосив Джигун.

Це можуть мати дуже жорстокі та неприємні для Москви наслідки,

– припустив він.

Тому це може бути, за його словами, частиною спеціальної інформаційної операції, яку мають побачити і почути в Москві. Відповідно Кремль повинен зрозуміти, що краще не бавитися з вогнем і погоджуватись на умови Трампа.

Хоча, очевидно, що Путін на це не відреагує. Ба більше, Трамп сам говорить, що очільник Кремля не повірив йому, що він може вдатися до якихось рішучих дій.

Хоча я б на місці Путіна не перевіряв, чи виконає Трамп свою обіцянку. І дуже сподіваюся, що ці слова Трампа все ж таки перетворяться на реальність. Нам не потрібно бомбити Москву чи розносити там Кремль. Україні необхідно дати достатню кількість зброї, аби вибити увесь військовий потенціал Росії з нашої території і за її межами,

– наголосив політолог.

Водночас перелом у позиції Трампа щодо Путіна, імовірно, відбувся під час їхньої останньої телефонної розмови.

"Президент США вочевидь запитував у Путіна про абсолютно конкретні речі. Раніше після їхніх попередніх бесід з'являлось обмаль інформації це спілкування. Можливо, це була тактика Трампа – він хотів якось заспокоїти Путіна та домовитися з ним розподілити сфери впливу. Однак ці розмови не приносили жодного результату, заспокоїти Путіна і вони не давали якогось результату", – припустив Максим Джигун.

Тому, на думку партнера консалтингової компанії Good Politic, під час останньої телефонної розмови йшлося про конкретні вимоги до Росії. Мовляв, вже позаду "цукерково-букетний період" і потрібно переходити до реальних кроків.

Путін, ймовірно, відмовився, через що Трамп зрозумів, що остаточно втратив можливість впливати чином на очільника Кремля.

Нагадаємо, що CNN опублікувала аудіозаписи з заходів у Нью-Йорку та Флориді 2024 року, де Дональд Трамп дозволяв собі доволі відверто висловлюватися. Під час однієї з зустрічей Трамп розповів про спілкування з Путіним, якого він намагався стримати від агресії проти України.

Трамп пригрозив, що "розбомбить Москву", адже у нього не буде вибору. За його словами, Путін відповів, що не повірив Трампу, але, як припустив той, очільник Кремля все ж таки повірив йому "на 10%".