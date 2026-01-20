Три чинники можуть врятувати НАТО від Трампа, коли він захоплюватиме Гренландію, – CNN

Американський лідер втягнув НАТО в те, що може стати найглибшою кризою за всю історію альянсу. Дональд Трамп погрожує новими тарифами проти союзників США, які виступають проти його спроби захопити Гренландію всупереч волі її населення.

Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.

Що врятує НАТО від Трампа?

У виданні зазначають: чи опиниться під загрозою відносний світ, забезпечений найпотужнішим військовим альянсом, залежить від того, чи наважаться республіканці в Конгресі кинути виклик президенту, який не визнає обмежень.

Другий вирішальний чинник – чи зможуть європейські лідери, які цього разу відреагували жорсткою єдністю, пригрозити наслідками для Трампа і США. ЄС є потужним торговельним блоком, і відповідь у вигляді тарифів могла б боляче вдарити по американських фондових ринках, які Трамп вважає мірилом добробуту.

Водночас економічна або військова відповідь може зашкодити самим союзникам США більше, ніж Вашингтону.

Журналісти наголосили, що по обидва боки Атлантики відчутна тривога, що НАТО може розвалитися. Такий сценарій став би історичною перемогою для Росії та Китаю і, ймовірно, найдестабілізувальнішим наслідком двох президентських термінів Трампа.

Гренландія – принципове питання для Європи, адже йдеться не лише про територію. Це питання права народів на самовизначення, сформованого після століть війн.

Як Трамп погрожує Гренландії?