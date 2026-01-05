Після успіху у Венесуелі: Трамп пригрозив іншим країнам Латинської Америки та Гренландії
- Дональд Трамп погрожує країнам Латинської Америки після затримання президента Венесуели.
- США можуть розглянути військову операцію проти Колумбії, а також занепокоєні кораблями біля Гренландії
Після затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро Дональд Трамп зробив серію заяв щодо інших країн Латинської Америки та Гренландії. Зокрема, він сказав про потребу вирішити ситуацію у Мексиці, Кубі та Колумбії.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дописи Білого дому.
Кому ще погрожує Трамп?
Дональд Трамп під час спілкування з журналістами висловився, зокрема, про лідера Колумбії Густаво Петро. Президент США звинуватив його у сприянні виробництву та торгівлі кокаїном.
На запитання, чи розглядають США можливість військової операції проти Колумбії, Трамп відповів, "звучить добре".
Окремо він висловився щодо Куби, мовляв, країна перебуває на межі краху.
Я не думаю, що нам потрібні якісь дії. Схоже, що все йде вниз за підрахунком…Куба йде вниз,
– сказав американський президент.
Також Трамп сказав, що через територію Мексики до США "ллються наркотики", а "картелі керують країною".
Крім того, лідер США захотів контроль над Гренландією "з огляду на національну безпеку". Регіон він описав, як "повитий російськими та китайськими кораблями".
Інші заяви Трампа після операції у Венесуелі
Раніше Дональд Трамп казав, що у разі відмови тимчасової президентки Венесуели Делсі Родрігес від співпраці зі США вона заплатить вищу ціну, ніж Ніколас Мадуро.
Також він не виключив можливість американської інтервенції у Венесуелі.
Крім того, президент США повідомив, що після затримання Мадуро його країна матиме вплив на Венесуелу. Водночас не йдеться про безпосереднє керування країною.