Після успіху у Венесуелі: Трамп пригрозив іншим країнам Латинської Америки та Гренландії

Після затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро Дональд Трамп зробив серію заяв щодо інших країн Латинської Америки та Гренландії. Зокрема, він сказав про потребу вирішити ситуацію у Мексиці, Кубі та Колумбії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дописи Білого дому.

До теми Заплатить вищу ціну, ніж Мадуро, – Трамп пригрозив тимчасовій президентці Венесуели

Кому ще погрожує Трамп?

Дональд Трамп під час спілкування з журналістами висловився, зокрема, про лідера Колумбії Густаво Петро. Президент США звинуватив його у сприянні виробництву та торгівлі кокаїном.

На запитання, чи розглядають США можливість військової операції проти Колумбії, Трамп відповів, "звучить добре".

Окремо він висловився щодо Куби, мовляв, країна перебуває на межі краху.

Я не думаю, що нам потрібні якісь дії. Схоже, що все йде вниз за підрахунком…Куба йде вниз,

– сказав американський президент.

Також Трамп сказав, що через територію Мексики до США "ллються наркотики", а "картелі керують країною".

Крім того, лідер США захотів контроль над Гренландією "з огляду на національну безпеку". Регіон він описав, як "повитий російськими та китайськими кораблями".

Інші заяви Трампа після операції у Венесуелі