"Це буде швидко, жорстоко та безжально": Трамп пригрозив військовими діями Нігерії
- Дональд Трамп пригрозив військовими діями проти Нігерії через вбивства християн, звинувативши її уряд у бездіяльності.
- Пентагон готується до можливого втручання, якщо Нігерія не захистить християн; країна заявляє, що толерантна до всіх релігій.
Американський президент Дональд Трамп пригрозив конфліктом уряду Нігерії. У Пентагоні заявили про підготовку до відповідних військових дій.
Відповідну заяву президент США зробив дописом у соцмережі Truth Social. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report та The Guardian.
Яка причина подібних заяв Трампа?
Дональд Трамп заявив, що доручив оборонному відомству розпочати підготовку до потенційних військових дій у Нігерії, звинувативши владу цієї країни у бездіяльності через вбивства християн у Західній Африці.
Якщо уряд Нігерії й надалі дозволятиме вбивати християн, Сполучені Штати негайно припинять будь-яку допомогу та підтримку Нігерії і можуть увійти до цієї тепер ганебної країни зі зброєю напоготові, щоб повністю знищити ісламських терористів, які чинять ці жахливі звірства,
– написав він.
За його словами, у разі нападу США на Нігерію, це буде "швидко, жорстоко і безжально".
Публікація Дональда Трампа у Truth Social / Clash Report
Про що заявив Гегсет?
"Міністр війни" Піт Гегсет, реагуючи на заяву американського президента, у соцмережі Х заявив, що Пентагон уже готується до можливого втручання.
Або уряд Нігерії захистить християн, або ми вб'ємо ісламських терористів, які чинять ці жахливі злочини,
– наголосив він.
Допис Піта Гегсета в Х / Скриншот 24 Каналу
У чому суть конфлікту?
The Guardian пише, що погрози Дональда Трампа пролунали після відповіді президента Нігерії Бола Ахмеда Тінубу на його попередню заяву, в якій він назвав Нігерію "країною, що викликає особливе занепокоєння".
Бола Ахмед Тінубу заперечував, що Нігерія є країною, яка толерантно сприймає усі релігії, наголосивши, що така характеристика, яку надав американський президент, насправді не відповідає дійсності.
Релігійна свобода та толерантність є основною частиною нашої спільної ідентичності та залишатимуться такою завжди. Наша держава виступає проти релігійних переслідувань і не заохочує їх. Конституція Нігерії гарантує захист громадян усіх віросповідань,
– наголошував він.
Кому ще погрожують США?
Нещодавно багато західних видань повідомили, що адміністрація США нібито готова завдати ударів по об’єктах у Венесуелі вже найближчим часом. У Білому домі вже могли визначити цілі й підготувати рішення.
До цього США перекинули 2 надзвукові бомбардувальники B-1 Lancer до узбережжя Венесуели, після того, як інша група їхніх бомбардувальників здійснила аналогічний політ у межах навчань з імітації атаки.