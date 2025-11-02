"Це буде швидко, жорстоко та безжально": Трамп пригрозив військовими діями Нігерії

Американський президент Дональд Трамп пригрозив конфліктом уряду Нігерії. У Пентагоні заявили про підготовку до відповідних військових дій.

Відповідну заяву президент США зробив дописом у соцмережі Truth Social. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report та The Guardian.

Яка причина подібних заяв Трампа?

Дональд Трамп заявив, що доручив оборонному відомству розпочати підготовку до потенційних військових дій у Нігерії, звинувативши владу цієї країни у бездіяльності через вбивства християн у Західній Африці.

Якщо уряд Нігерії й надалі дозволятиме вбивати християн, Сполучені Штати негайно припинять будь-яку допомогу та підтримку Нігерії і можуть увійти до цієї тепер ганебної країни зі зброєю напоготові, щоб повністю знищити ісламських терористів, які чинять ці жахливі звірства,

– написав він.

За його словами, у разі нападу США на Нігерію, це буде "швидко, жорстоко і безжально".



Публікація Дональда Трампа у Truth Social / Clash Report

Про що заявив Гегсет?

"Міністр війни" Піт Гегсет, реагуючи на заяву американського президента, у соцмережі Х заявив, що Пентагон уже готується до можливого втручання.

Або уряд Нігерії захистить християн, або ми вб'ємо ісламських терористів, які чинять ці жахливі злочини,

– наголосив він.



Допис Піта Гегсета в Х / Скриншот 24 Каналу

У чому суть конфлікту?

The Guardian пише, що погрози Дональда Трампа пролунали після відповіді президента Нігерії Бола Ахмеда Тінубу на його попередню заяву, в якій він назвав Нігерію "країною, що викликає особливе занепокоєння".

Бола Ахмед Тінубу заперечував, що Нігерія є країною, яка толерантно сприймає усі релігії, наголосивши, що така характеристика, яку надав американський президент, насправді не відповідає дійсності.

Релігійна свобода та толерантність є основною частиною нашої спільної ідентичності та залишатимуться такою завжди. Наша держава виступає проти релігійних переслідувань і не заохочує їх. Конституція Нігерії гарантує захист громадян усіх віросповідань,

– наголошував він.

