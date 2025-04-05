Трамп показав свої справжні наміри щодо Путіна і України, – CNN

Білий дім поступово викриває свою справжню позицію щодо українського питання. Дональд Трамп продовжує заплющувати очі на те, що Москва цинічно і неприховано підриває будь-які його зусилля, спрямовані на завершення війни в Україні чи досягнення хоча б тимчасового перемир'я.

Журналіст Стівен Коллінсон не вірить, що зухвала поведінка Кремля здатна змінити позицію Трампа щодо війни в Україні і змусити його до рішучих і жорстких дій щодо Росії, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

Дивіться також Не лише НАТО: що може стати фактором стримування для Росії

Трамп вже не може приховувати своє істинне обличчя

Коллінсон наводить події останнього тижня, які фактично викрили істинне ставлення Трампа до України і Путіна.

Так, поки адміністрація Трампа запроваджувала жорсткі торговельні тарифи проти 185 країн, вона тихцем зняла санкції на поїздки для Кирила Дмитрієва, одного з найближчих радників Путіна, щоб той міг приїхати до Вашингтона на переговори.

Це ознака того, що Дональд Трамп мріє про нові ділові відносини США з Росією — навіть попри те, що він розпочав торговельну війну з багатшими та різноманітнішими економіками союзників США.

Також нещодавно президент США накинувся на Володимира Зеленського, звинувативши його в саботажі останнього варіанту давно відкладеної угоди, яка б надала США доступ до українських родовищ рідкоземельних металів. "Це така "угода", на яку не зміг би погодитися жоден український президент", – зауважує журналіст.

Умови цієї угоди він називає "драконівськими". Вони демонструють спробу пограбувати українські ресурси та змусити жертву війни сплатити свого роду репарації третій стороні – Сполученим Штатам.

Вагомою подією, яка визначає позицію Білого дому щодо України, є те, що міністр оборони Піт Хегсет не планує бути присутнім на засіданні Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі наступного тижня. США нещодавно передали головування на щомісячних зустрічах Великій Британії, і це може бути вперше за три роки, коли на них не буде старшого представника Пентагону.

Будь-які спроби Трампа організувати перемир'я у повітрі та на морі зазнали поразки. Попри це, США не припиняють робити поступки для Росії. І тимчасове скасування санкцій проти Дмитрієва – лише останній приклад.

У якусь мить американські ЗМІ зраділи, коли Дональд Трампа розкритикував Путіна за те, що той поставив під сумнів легітимність Зеленського. Втім, ейфорія від цього моменту тривала недовго. Вже незабаром президент США згладив свою різкість, заявивши журналістам на борту Air Force One, що вірить: Путін хоче миру.

"Не думаю, що він порушить своє слово. Я давно його знаю", – заявив Трамп.

Але стає дедалі очевидніше, що Трамп знає Путіна не так добре, як вважає. Гарячкові, але марні дипломатичні зусилля адміністрації щодо України чітко показують: російський лідер робить те, що Москва завжди робить – одночасно говорить і воює, затягуючи мирний процес, щоб покращити свої позиції на полі бою.

Путін не змінив своїх цілей. Він як і на початку вторгнення прагне закріпити контроль над окупованими східними регіонами, знищити прагнення України до інтеграції із Заходом, усунути Зеленського та встановити проросійську владу.

Найпоблажливіше тлумачення позиції Білого дому полягає в тому, що він досі не зрозумів цих важливих динамік мирного процесу. Найгірше, – що він усе прекрасно розуміє, але його це не турбує, і він усе одно хоче обійняти Путіна,

– підсумовує Стівен Коллінсон.