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Геополітика Америка Завершення війни за 24 години: Келлог розкрив суть заяви Трампа
7 березня, 14:39
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Завершення війни за 24 години: Келлог розкрив суть заяви Трампа

Ярослав Погончук
Основні тези
  • Спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що обіцянка Дональда Трампа завершити війну Росії з Україною за 24 години все ще в силі.
  • Келлог висловив занепокоєння щодо демографічної ситуації в Україні, зазначивши про різке скорочення кількості чоловіків призовного віку.

Ще бувши кандидатом у президенти США Дональд Трамп заявляв, що війну в Україні він зможе завершити за 24 години. Спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що ця заява все ще в силі.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Кіта Келлога під час дискусії в Раді з міжнародних відносин.

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Як розуміти заяву про завершення війни за 24 години

Келлог прокоментував давнішню обіцянку лідера США закінчити війну в Україні за 24 години

Трамп обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години, але ми не уточнили, в який саме день,
– пояснив Келлог.

Крім того, спецпредставник Трампа висловив занепокоєння щодо демографічної ситуації в Україні. За словами Келлога, війна Росії з Україною призвела до "втраченого покоління". Він зазначив, що кількість чоловіків призовного віку в Україні різко скоротилася, ще понад 100 тисяч військовозобов'язаних, на думку спецпредставника Трампа, виїхали з території України. 

Також, за словами Келлога, у США вважають "нежиттєздатною стратегією" продовження ізоляції Росії для досягнення миру.