Терпець уривається, – ексглава МЗС спрогнозував, як Трамп може поставити Путіна на місце

Трамп посилює тиск на Путіна через захоплення танкерів тіньового флоту та підготовку нових санкцій. Путін зник з публічного простору, а російських ресурсів може не вистачити навіть на ведення війни протягом цього року.

Володимир Огризко, колишній міністр закордонних справ України, пояснив 24 Каналу, що ключовим питанням залишається готовність американського президента перевести свій тиск у практичну площину.

Чи використає Трамп свої важелі тиску на Путіна?

На питання про можливе викрадення Путіна Трамп не дав ствердної відповіді, але натякнув на інші способи поставити його на місце.

Росія опинилася в принизливому становищі, коли висловлювала вдячність Трампу за можливе звільнення двох затриманих моряків з танкера, забуваючи, що він при цьому захопив сам танкер.

"Путін зник з публічного простору і мовчить. Він з'явився лише на якійсь процедурі в оточенні ФСБ та дітей для масовки, розповідав абсолютну маячню і виглядав пригнічено. Я думаю, він розмірковує над тим, що буде далі, адже наратив про поділ сфер впливу між США на заході та Росією на сході не спрацьовує – це лише пропагандистський трюк Москви", – сказав Огризко.

У Путіна зараз складний період – ресурси ще дозволяють вести війну, але за всіма прогнозами їх може не вистачити навіть до кінця цього року.

Путін робить все можливе, щоб не зіпсувати останні зв’язки з Трампом, адже терпець американського президента, здається, ось-ось урветься після відмови Путіна від усіх його пропозицій. Трампу не залишається нічого, окрім як бити по Росії пекельними санкціями,

– зазначив Огризко.

Що ще відомо про тиск США на Росію?