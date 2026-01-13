Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел Украины, объяснил 24 Каналу, что ключевым вопросом остается готовность американского президента перевести свое давление в практическую плоскость.

Использует ли Трамп свои рычаги давления на Путина?

На вопрос о возможном похищении Путина Трамп не дал утвердительного ответа, но намекнул на другие способы поставить его на место.

Россия оказалась в унизительном положении, когда выражала благодарность Трампу за возможное освобождение двух задержанных моряков с танкера, забывая, что он при этом захватил сам танкер.

"Путин исчез из публичного пространства и молчит. Он появился лишь на какой-то процедуре в окружении ФСБ и детей для массовки, рассказывал абсолютный бред и выглядел подавленно. Я думаю, он размышляет над тем, что будет дальше, ведь нарратив о разделении сфер влияния между США на западе и Россией на востоке не срабатывает – это лишь пропагандистский трюк Москвы", – сказал Огрызко.

У Путина сейчас сложный период – ресурсы еще позволяют вести войну, но по всем прогнозам их может не хватить даже до конца этого года.

Путин делает все возможное, чтобы не испортить последние связи с Трампом, ведь терпение американского президента, кажется, вот-вот лопнет после отказа Путина от всех его предложений. Трампу не остается ничего, кроме как бить по России адскими санкциями,

– отметил Огрызко.

Что еще известно о давлении США на Россию?