Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел Украины, объяснил 24 Каналу, что ключевым вопросом остается готовность американского президента перевести свое давление в практическую плоскость.
Использует ли Трамп свои рычаги давления на Путина?
На вопрос о возможном похищении Путина Трамп не дал утвердительного ответа, но намекнул на другие способы поставить его на место.
Россия оказалась в унизительном положении, когда выражала благодарность Трампу за возможное освобождение двух задержанных моряков с танкера, забывая, что он при этом захватил сам танкер.
"Путин исчез из публичного пространства и молчит. Он появился лишь на какой-то процедуре в окружении ФСБ и детей для массовки, рассказывал абсолютный бред и выглядел подавленно. Я думаю, он размышляет над тем, что будет дальше, ведь нарратив о разделении сфер влияния между США на западе и Россией на востоке не срабатывает – это лишь пропагандистский трюк Москвы", – сказал Огрызко.
У Путина сейчас сложный период – ресурсы еще позволяют вести войну, но по всем прогнозам их может не хватить даже до конца этого года.
Путин делает все возможное, чтобы не испортить последние связи с Трампом, ведь терпение американского президента, кажется, вот-вот лопнет после отказа Путина от всех его предложений. Трампу не остается ничего, кроме как бить по России адскими санкциями,
– отметил Огрызко.
Что еще известно о давлении США на Россию?
- Трамп пересматривает свою риторику в отношении Путина из-за провала мирного процесса и задержки со стороны России. Одновременно США арестовали российские танкеры, что служит сигналом для Путина.
- США рассматривают возможность введения 500% пошлин на нефть из России для стран-импортеров. Такой шаг может коснуться даже европейских государств.
- Трамп заявил, что Европа делает мало для поддержки Украины, а Путин боится США больше, чем европейских лидеров. Он также сообщил, что Россия потеряла 31 тысячу человек за последний месяц, и подчеркнул важность поставки оружия странам НАТО для поддержки Украины.