Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что это заявление касается конкретных инвестиций в Казахстанский совместный бизнес. Их деятельность имеет логистический хаб в российском порту.

В чем главная проблема заявления США?

Михаил Подоляк подчеркнул, что известно примерно о 6200 предприятиях, которые прямо работают на российскую войну против Украины. Есть информация, где они расположены, кто там руководители и работники.

Он считает, если у Украины есть партнерство с США и европейцами, то они должны знать об украинских целях на территории России.

Американцы абсолютно прямые, когда говорят, что хотят, чтобы их инвестиции были защищены. Но вопрос в другом, почему они параллельно не сделали заявление, что у них есть инвестиции в Украине? Для меня это загадочно,

– сказал советник Офиса Президента.

Говорится о том, если США хотят защищать критические инвестиции через третьи страны даже в России, то так же должно быть с инвестициями, хоть и не критическими, в Украине.

Подоляк объяснил это тем, что, учитывая международное право, наше государство находится под действием не спровоцированной агрессии. Поэтому Россия наносит ущерб не только Украине, но и европейцам и американцам. Поэтому эти убытки нужно возместить.

К слову, в ночь на 23 февраля 2026 года дальнобойные беспилотники СБУ атаковали нефтеперекачивающую станцию Калейкино в Татарстане – ключевой узел транспортировки российской нефти. После шести взрывов на объекте вспыхнул масштабный пожар, загорелись резервуары с нефтью.

Что известно о порту в Новороссийске?