Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що ця заява стосується конкретних інвестицій у Казахстанський спільний бізнес. Їхня діяльність має логістичний хаб у російському порту.

У чому головна проблема заяви США?

Михайло Подоляк підкреслив, що відомо приблизно про 6200 підприємств, які прямо працюють на російську війну проти України. Є інформація, де вони розташовані, хто там керівники та працівники.

Він вважає, якщо в України є партнерство із США та європейцями, то вони мають знати про українські цілі на території Росії.

Американці абсолютно прямі, коли говорять, що хочуть, аби їхні інвестиції були захищеними. Але питання в іншому, чому вони паралельно не зробили заяву, що у них є інвестиції в Україні? Для мене це загадково,

– сказав радник Офісу Президента.

Мовиться про те, якщо США хочуть захищати критичні інвестиції через треті країни навіть в Росії, то так само мало б бути з інвестиціями, хоч і не критичними, в Україні.

Подоляк пояснив це тим, що, з огляду на міжнародне право, наша держава перебуває під дією не спровокованої агресії. Тому Росія завдає шкоди не лише Україні, але і європейцям та американці. Тому ці збитки потрібно відшкодувати.

До слова, у ніч на 23 лютого 2026 року далекобійні безпілотники СБУ атакували нафтоперекачувальну станцію Калейкіно в Татарстані – ключовий вузол транспортування російської нафти. Після шести вибухів на об'єкті спалахнула масштабна пожежа, загорілися резервуари з нафтою.

Що відомо про порт у Новоросійську?