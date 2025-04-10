"Відносно скоро": Трамп зробив нову оптимістичну заяву щодо війни в Україні

На тлі мирних переговорів США з Києвом і Москвою Росія продовжує щодня обстрілювати Україну, вбиваючи цивільних та завдаючи руйнувань. Попри це Дональд Трамп й надалі заявляє про успіх у досягненні миру в Україні.

Трамп провів засідання Кабінету міністрів на тлі тарифної війни. Під час свого виступу, який транслювали Fox News, президент США також висловився щодо України, передає 24 Канал.

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Трампу знову примарився "прогрес"

Дональд Трамп висловив сподівання "відносно скоро" укласти угоду між Росією та Україною щодо врегулювання конфлікту. Він підкреслив, що вдалося досягти "прогрес" у питанні припинення війни в Україні.

Це так безглуздо. Це така жахлива річ… Я думаю, що ми зможемо це (війну – 24 Канал) зупинити. Треба діяти. Ми повинні це зробити. Ми повинні діяти швидше,

– сказав політик.

Тим часом країна-агресорка лише посилює обстріли України, публічно знущаючись з мирних зусиль США. Так, у вечірньому зверненні 10 квітня Володимир Зеленський розповів, що з областей надходить багато повідомлень про російські удари. Глава держави зауважив, що "все це відбувається вже майже через місяць після того, як Сполучені Штати Америки запропонували повне припинення вогню".

Нагадаємо, що раніше Трамп закликав до припинення вогню в Україні, висловивши незадоволення "бомбардуваннями".