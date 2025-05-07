Трамп хоче втягнути Ердогана у переговори: політолог пояснив задум президента США

Американський лідер поспілкувався у телефонному режимі з турецьким президентом Ердоганом. Трамп повідомив, що хоче долучити його до процесу мирного врегулювання російсько-української війни.

Політолог Ігор Рейтерович в етері 24 Каналу висловив припущення, що рішення Трампа звернутися до Ердогана виглядає як спроба масштабувати свою ініціативу, яка полягає у скорішому припиненні вогню в Україні.

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На що сподівається лідер США?

Трамп хоче залучити додаткових авторів до мирного процесу, перекласти частину відповідальності на них. Зі слів політолога, якби в американського президента була можливість повісити всю цю історію з мирними переговорами на Європу, а потім вийти й оголосити себе переможцем в ній, він би це зробив.

Спочатку в Трампа був період, коли він казав собі, що він все може і в нього є можливості для досягнення мети, це не зовсім спрацювало так швидко, як він хотів. Зараз він хоче залучити додаткові ресурси, в його розумінні це європейські країни, з якими США почали говорити більше, ніж раніше. Таким ресурсом він вважає і Ердогана, бо у того налагоджені непогані відносини з Україною та Росією.

Трамп хоче використати цей потенціал для перемовин для завершення війни. Тим більше Трампу подобається такий тип політика, до якого належить Ердоган, він добре спілкується з авторитарними лідерами,

– зазначив Рейтерович.

Тому, за переконанням політолога, з боку президента США його діалог з Ердоганом – це спроба отримати додаткову підтримку, механізми, інструменти, щоб чужими руками розв'язати питання, але лаври переможця потім приписати собі. Від Європи такою людиною для посередництва може бути прем'єр-міністерка Італії Мелоні. Зараз Трамп, як підсумував Рейтерович, шукає новий формат, який дозволить йому без додаткових зусиль просувати процес переговорів далі.

Нагадаємо, днями Трамп пригрозив Росії новими санкціями, якщо вона не буде рухатися до мирного врегулювання війни. Він вкотре нагадав, що США прагнуть підписання мирної угоди між Росією та Україною, аби вберегти життя людей.