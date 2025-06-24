Трамп приїхав на саміт НАТО у Нідерланди

Дональд Трамп прибув у Нідерланди. Ця країна 24 – 25 червня вперше приймає саміт НАТО.

24 Канал зібрав деталі.

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Що відомо про візит Трампа до Гааги на саміт НАТО

Трамп говорив, що може зустрітися із Зеленським на саміті.

Президент США прибув до Гааги (Нідерланди) на саміт НАТО у білому кашкеті з написом "США",

– пишуть Rapid Response.

І справді: виходячи з літака, Трамп надягнув білу кепку з синім написом. Президент США повільно спустився по трапу та поговорив із присутніми.

Трамп прилетів у Гаагу: дивіться відео

У ЗМІ цей саміт НАТО назвали чи не найдорожчим, а також дуже коротким. Була інформація, що його скоротили саме через Трампа, бо тому складно сприймати багато інформації.

Також у Європі дуже боялися нового конфлікту Трампа із Зеленським.

Західні ЗМІ вважають, що від Трампа залежить доля НАТО. Він може або знищити альянс, або навпаки – згуртувати.