"Був вражений успіхами далекобійних ударів по Росії": Трамп змінив ставлення до України, – WSJ

Президент США Дональд Трамп став прихильніше оцінювати Україну після ознайомлення з даними американської розвідки про успіхи українських далекобійних ударів. Його особливо вразили нові можливості українських безпілотників.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як змінилося ставлення Трампа до України?

За даними видання, під час саміту НАТО Трамп позитивно оцінив успіхи України у виробництві та застосуванні далекобійних безпілотників. Співрозмовники WSJ стверджують, що президент США регулярно отримує розвідувальні зведення про нові можливості українських сил і був вражений результатами їхнього застосування.

Журналісти нагадують, що ще торік Трамп заявляв президенту України Володимиру Зеленському, що той "не має козирів". Однак під час останньої зустрічі на полях саміту НАТО його оцінки стали значно прихильнішими. За словами двох американських чиновників, ефективні удари України по військових об'єктах у глибині території Росії також вплинули на громадські настрої в Росії, де дедалі більше людей виступають за завершення війни.

За інформацією WSJ, Володимир Путін публічно продовжує наполягати на своїх максималістських вимогах, зокрема щодо територіальних поступок України. Частина американських посадовців допускає, що до кінця року Кремль може бути готовий до переговорів про припинення війни на умовах, прийнятних для України, однак інші співрозмовники видання вважають такий сценарій малоймовірним.

Під час саміту НАТО 8 липня Дональд Трамп також заявив, що США готові надати Україні право виробляти зенітні ракетні комплекси Patriot. Крім того, він зазначив, що українські далекобійні удари по території Росії є фактором, який може наблизити завершення війни. Раніше представники Державного департаменту США та Офісу президента України також повідомляли про помітне покращення ставлення адміністрації Трампа до України, пов'язуючи це з успіхами українських військових і розвитком вітчизняних безпілотних технологій.

Нагадаємо, політологиня Олександра Філіпенко розповіла для 24 Каналу, що Дональд Трамп змінив риторику щодо України, оскільки бачить послаблення Росії та прагне позиціонувати себе як політика, який зможе завершити війну. За її словами, у Білому домі вже відкрито визнають, що Росія зазнає значних втрат і не має суттєвих успіхів на фронті. Експертка також зазначила, що на позицію Трампа впливають підтримка України американським суспільством, успіхи ЗСУ та зміцнення відносин Києва з країнами Перської затоки, які є важливими партнерами для США.